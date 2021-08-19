Поселок под Ярославлем напечатают на 3D-принтере

Под Ярославлем построят поселок, дома в котором будут напечатаны на 3D-принтере. ФОТО: specavia.pro

Под Ярославлем недалеко от Туношны будет построен необычный поселок – его напечатают на 3D-принтере и это станет первым подобным опытом в стране.

Сейчас идет строительство, или правильнее будет сказать, печать первого дома с помощью полевого принтера S-300. Всего планируется возвести 12 коттеджей на площади в 1,5 гектара.

По данным издания РБК, стоимость квадратного метра в инновационном доме составит около 20 тысяч рублей. То есть, дом площадью в 46 квадратов без отделки обойдется чуть больше, чем в 900 тысяч. На печать одного дома, по оценке специалистов, потребуется порядка 30 часов.

- 3D-стройпринтеры позволяют реализовать любую фантазию архитектора, ведь принтеру все равно, что печатать – простое прямоугольное здание или дом с лекальными фасадами, башенками и колоннами, - сказал РБК генеральный директор компании «АМТ» Александр Маслов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Ярославлем напечатали первый в Европе 3D-дом

Уникальный проект презентовали в Ярославской области (подробнее)