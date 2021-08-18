В Ярославской, Костромской и Ивановской областях решили вместе бороться с нелегальными сигаретами

«Серый» табак занимает до 30% рынка. Фото предоставлено организаторами

«Серый» табак занимает до 30% рынка. Правоохранители, ритейлеры и общественники объединяют усилия в противодействии «нелегалам». 18 августа правоохранители Костромской, Ярославской и Ивановской областей в ходе круглого стола с ритейлерами и общественными организациями договорились об усилении совместных действий и поддержке новых инициатив для борьбы с оборотом нелегальных сигарет, наносящим ущерб федеральному бюджету на сумму свыше 100 млрд рублей в год, как подсчитали эксперты.

Хотя регионы расположены далеко от границ с другими государствами, оборот нелегальных сигарет на их территории значительно вырос за последний год. Доля «серого» сегмента в регионах доходит до 30% табачного рынка, по данным Kantar TNS. При этом, согласно отчёту аналитического агентства за II квартал 2021 года, в среднем по стране этот показатель составляет 12,8%. В Ярославской области доля нелегального табака превысила 32%, в Костромской – составляет около 19%.

Основным источником нелегальных сигарет по-прежнему являются страны ЕАЭС и, прежде, всего Белоруссия. Повышение акцизов в России на 20% с 2021 года и, как следствие, увеличение разницы в ценах на табачную продукцию между Россией и странами ЕАЭС привело к росту потока нелегальных сигарет из стран Союза.

Насыщение рынка дешевой контрабандой приводит к огромным бюджетным потерям. По данным ФТС России, уже одна фура с нелегальными сигаретами наносит госбюджету ущерб в 500 тыс. долларов, а стоимость такой фуры может превышать миллион долларов. Государство борется с проблемой и предпринимает серьезные меры. Введена единая минимальная цена на сигареты в 108 рублей за пачку, которая ставит все дешевые нелегальные сигареты вне закона. Еще с 2020 года действует цифровая маркировка, которая позволяет определить легальность пачки с помощью бесплатного мобильного приложения. Установлены лимиты на ввоз и перемещение немаркированных сигарет для физических лиц в границах России. Однако этих мер недостаточно.

- В случае сохранения доли нелегальной табачной продукции на текущем уровне, выпадающие доходы федерального бюджета из-за недополученных НДС и акцизов в 2021 году могут составить порядка 100 млрд. рублей. Противодействие теневому рынку табака в современных условиях требует принятия целого ряда системных мер, включая ужесточение наказания за производство и оборот такой продукцией, контроль за использованием основного технологического оборудования для производства табачной продукции, обязательное уничтожение конфиската и средств производства нелегальных изделий и другие действия. Регионам необходимо активизировать деятельность контрольно-надзорных и правоохранительных органов для обеспечения эффективного пресечения распространения нелегальной табачной продукции, - сообщил Роман Трошкин, менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия.

Как отметил эксперт, несмотря на принимаемые меры, направленные на противодействие нелегальному обороту табака, доля нелегального продукта по-прежнему высока. В отсутствие механизма защиты легального рынка большие убытки несет честная розница. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов оценил потери добросовестных ритейлеров по всей стране в десятки миллиардов рублей и тысячи рабочих мест:

- В конце прошлого года наконец был принят ряд важных мер по борьбе с нелегальными сигаретами. Но мы до сих пор не видим системы, которая может оградить легальный рынок от нелегальной продукции.

По словам Максимова, бизнес посильно участвует в борьбе за очищение рынка. В прошлом году силами общественников был запущен портал Стопнелегальныйтабак.рф, на котором можно найти актуальную информацию, касающуюся проблемы теневого табачного рынка. Минпромторг России публично поддержал ресурс.

Аудитория, для которой нелегальные сигареты несут особенно серьезный риск – несовершеннолетние.

- Нелегальный табак – это основной фактор вовлечение подростков не только в потребление, но и в распространение контрабанды. Их соблазняют легкими деньгами и отсутствием наказания, приучая к криминальному бизнесу, – рассказала Анна Сорочинская, исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения. По наблюдениям Совета, в 8 из 10 случаев торговцы нелегальными сигаретами готовы отпустить их несовершеннолетним.

Правоохранительные органы продемонстрировали слаженную работу по противодействию нелегальному обороту табака, в частности, в каждой области создана межведомственная рабочая группа по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий. И это приводит к результату. Как сообщил Андрей Горшков, Начальник 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Костромской области, благодаря системной работе в 2020 году удалось предотвратить запуск производства контрафактных сигарет, а в 2021 году – уже пресечь 5 каналов поставки контрабанды.

- Мы приветствуем изменение законодательства в части борьбы с нелегальной табачной продукцией. Благодаря введению единой минимальной цены стало проще выявлять такие преступления и привлекать к ответственности преступников. Если будут реализованы озвученные на мероприятии предложения, это окажет существенный вклад в борьбу с оборотом нелегальных сигарет в регионе, – отметил Андрей Горшков.

Помимо борьбы с предложением нелегальных сигарет, стоит бороться и со спросом, отметила Наталья Рогоцкая, Председатель ЯрТПП:

- Проблема с потреблением контрабандного табака – огромная. Люди голосуют рублем, пока нелегальные сигареты дешевле и доступнее. Стоит подумать и об ответственности потребителя за приобретение нелегальной продукции, для многих это уже давно осознанный выбор.

Проблема нелегального оборота касается и альтернативной продукции.

- Никотинсодержащая продукция — это инновационная и быстро растущая категория продуктов, и по мере ее роста растет и интерес к ней со стороны нелегального рынка. В частности, по нашей продукции мы наблюдаем рост перетоков на территорию РФ табачных стиков для системы нагревания табака, предназначенных для продажи в Казахстане и Армении. По нашим данным в марте 2021 года доля нелегальных табачных стиков для нагревания только нашей продукции составляла порядка 5%. Таким образом, проблема контрафакта охватывает не только традиционную, но и новую никотинсодержащую продукцию, - сообщила Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Как отметили участники круглого стола, организованного «Комсомольской правдой» и Общественной палатой Ярославской области, одним из «ключей» к решению проблемы нелегальных сигарет станет усиление правоприменения на местах. Это означает активизацию совместных усилий власти, бизнеса и общества по пресечению оборота нелегального табака, использовании всех доступных ресурсов для противодействия криминальным структурам, которые развивают теневой рынок. Ведь именно сейчас складываются все предпосылки для того, чтобы нанести решительный удар по нелегальным сигаретам.