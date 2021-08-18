В Ярославской области из-за инфекции приостановил работу детский лагерь

«Сахареж» досрочно закончил смену из-за инфекции. ФОТО: сайт лагеря "Сахареж"

Для детей, которые приехали на четвертую смену в детский лагерь «Сахареж», отдых оказался недолгим. 9 августа ребята заселились, а сейчас, спустя лишь полторы недели, уже упакуют вещи и возвращаются домой. По распоряжению Роспотребнадзора лагерь приостановил свою работу. Причиной стала энтеровирусная инфекция, которую подхватили больше 10 человек.

- 9 августа началась четвертая смена, принято около 500 детей. Через два дня у одного из них выявлены признаки кишечной инфекции, до 14 августа – еще у 12 детей, - сообщили в пресс-службе СЖД.

Детям оказали всю необходимую помощь на месте. По заверению пресс-службы железнодорожной компании, самочувствие заболевших было удовлетворительное. Ребят, которые контактировали с инфицированными, изолировали, в лагере провели обработку. Но это не помогло.

- 16 и 17 августа зафиксированы два случая проявления симптомов кишечной инфекции. У троих детей по состоянию на 17 августа инфекция подтвердилась лабораторно, они направлены для консультации в инфекционную больницу Ярославля, - рассказали в пресс-службе СЖД.

Сотрудники лагеря тоже сдали все необходимые анализы на наличие рото-астро-норовирусов – все оказались здоровы.

Сейчас администрация «Сахарежа» работает с родителями воспитанников. Будет сделан перерасчет стоимости путевок, деньги вернут. Однако отдых, как ни крути, испорчен. Сегодня дети должны разъехаться по домам.

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