В Ярославле прошла детская выставка картин Фото: Влада Красоткина

17 августа в Туристско-информационном центре Ярославля прошло открытие детской выставки картин под названием «Дети России - мир без границ», организованной Международной передвижной детской художественной галереей.

Это неформальное творческое объединение действует при Ярославском региональном отделении Ассамблеи народов России уже более 15 лет. Основная тематика детских работ – художественное выражение общечеловеческих гуманистических ценностей, пропаганда идеи дружбы народов, отклик на знаменательные и памятные даты в истории России.

Вот и в этот раз в работах юные художники изобразили свои мечты, планы на будущее и даже идеи по городскому благоустройству, пофантазировав на тему, каким будет Ярославль в 2050 году.

В создании выставки приняло участие много юных художников: в том числе и учащиеся средних и старших классов школ, и воспитанники детских домов Ярославской области Фото: Влада Красоткина

Детские шедевры наполнены теплом и добрыми намерениями. Глядя на картины, чувствуешь, как их авторы старались, выводя тонкие линии и подбирая цвета. Выразить свои мысли на холсте ребятам помогал член Союза художников России, Заслуженный художник Чеченской Республики, Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Владимир Реутов. С 2005 года он является бессменным руководителем и ведущим мастер-классов этого детского творческого коллектива.

- Я не один придумал выставку - в этом мне помогали мои дети, ученики студии при воскресной школе Сретенского храма. Некоторые пришли рисовать с малых лет, некоторые совсем недавно. Дети занимались с таким самозабвением и увлечением, что если б можно было рисовать еще и ночью, то они бы это непременно сделали, - рассказал о своих воспитанниках Владимир Реутов.

В создании выставки приняло участие много юных художников: в том числе и учащиеся средних и старших классов школ, и воспитанники детских домов Ярославской области. Некоторые работы поразили посетителей галереи настолько сильно, что они захотели их купить и забрать домой. Но детские работы не продаются.

В своих работах юные художники изобразили мечты, планы на будущее и даже идеи по городскому благоустройству Фото: Влада Красоткина

Хочется верить, что эта выставка, которая проходит в рамках принятой правительством области подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы, вызовет только положительную реакцию зрителей.

Материал подготовлен в рамках реализации информационного проекта «Ярославия – земля согласия».