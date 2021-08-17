ДТП с микроавтобусом в Ивановской области: что известно о пострадавших

В момент аварии в микроавтобусе находились 16 человек. ФОТО: УМВД по Ивановской области

При столкновении автомобиля «КИА Рио» и рейсового микроавтобуса, которое произошло сегодня, 17 августа, на трассе в Ивановской области, пострадали 10 человек. Травмы получили водитель иномарки, 41-летний мужчина, и 9 пассажиров «Газели», которая ехала во Владимир.

- Пятеро взрослых, в том числе водитель «КИА», получили ушибы и ссадины и отказались от госпитализации. Пострадали пятеро детей. Трое из них, двое 2012 года рождения и один 2010 года рождения, доставлены в областную детскую больницу. Предварительный диагноз – закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

ДТП произошло в 15:33 в Ивановском районе на дороге Р-132 «Золотое кольцо». На участке, где проводился капитальный ремонт трассы, водитель «КИА Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.