В Ивановской области пятеро детей пострадали при ДТП на трассе

В Ивановской области 10 человек получили травмы в ДТП. ФОТО: предоставлено очевидцем

17 августа на Московской трассе недалеко от деревни Кукарино Ивановской области произошла авария. Легковой автомобиль «КИА» с вологодскими номерами выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый микроавтобус «Газель Некст», который следовал по маршруту «Владимир – Кострома». В автобусе находились 17 человек.

Столкновение произошло по касательной. ФОТО: предоставлено очевидцем

- Столкновение произошло по касательной. В результате аварии пострадали 10 человек: водитель легковой машины, мужчина 1980 года рождения, и девять пассажиров микроавтобуса, в том числе дети. Травмы не опасные для жизни, по предварительным данным, это ушибы и ссадины, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель «КИА» выехал на встречку. ФОТО: предоставлено очевидцем

Известно, что в больницу доставлены пятеро детей, у них травмы средней тяжести. Одна женщина, пассажир «Газели», несмотря на травмы, от госпитализации отказалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель «КИА» выехал на встречку. Региональный СКР организовал свою проверку - по ее результатам будут приняты процессуальные решения, уточнили в ведомстве.

Информация будет уточняться.

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