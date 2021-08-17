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Иваново17 августа 2021 16:59

В Ивановской области пятеро детей пострадали при ДТП на трассе

Автомобиль "КИА" выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом
Полина Вачнадзе
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В Ивановской области 10 человек получили травмы в ДТП. ФОТО: предоставлено очевидцем

В Ивановской области 10 человек получили травмы в ДТП. ФОТО: предоставлено очевидцем

17 августа на Московской трассе недалеко от деревни Кукарино Ивановской области произошла авария. Легковой автомобиль «КИА» с вологодскими номерами выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый микроавтобус «Газель Некст», который следовал по маршруту «Владимир – Кострома». В автобусе находились 17 человек.

Столкновение произошло по касательной. ФОТО: предоставлено очевидцем

Столкновение произошло по касательной. ФОТО: предоставлено очевидцем

- Столкновение произошло по касательной. В результате аварии пострадали 10 человек: водитель легковой машины, мужчина 1980 года рождения, и девять пассажиров микроавтобуса, в том числе дети. Травмы не опасные для жизни, по предварительным данным, это ушибы и ссадины, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель «КИА» выехал на встречку. ФОТО: предоставлено очевидцем

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель «КИА» выехал на встречку. ФОТО: предоставлено очевидцем

Известно, что в больницу доставлены пятеро детей, у них травмы средней тяжести. Одна женщина, пассажир «Газели», несмотря на травмы, от госпитализации отказалась.

В Ивановской области девять человек пострадали в ДТП

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель «КИА» выехал на встречку. Региональный СКР организовал свою проверку - по ее результатам будут приняты процессуальные решения, уточнили в ведомстве.

Информация будет уточняться.

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