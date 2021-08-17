Молодых людей, устроивших дебош в лагере «Орленок» Ярославской области, привлекли за мелкое хулиганство

В ночь с 6 на 7 июля на территорию лагеря "Орленок" проникли несколько человек, которые напугали детей. ФОТО: страница Антона Капралова ВКонтакте

Молодых людей, которые проникли на территорию детского лагеря «Орленок», привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. В возбуждении уголовного дела в отношении вожатых отказано. В лагере после ЧП установили дополнительные камеры и освещение, усилили пропускной режим. Об этом на своей странице в ВКонтакте рассказал заместитель председателя ярославской облдумы Антон Капралов.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 июля на территорию лагеря в Борисоглебском районе прошли несколько человек. Местные жители, а по словам очевидцев, это были они, вели себя агрессивно, напугали детей. На защиту ребят вышли вожатые.

- Сотрудниками лагеря были вызваны правоохранительные органы. Когда полицейские приехали, компания молодых людей уже скрылась. На следующий день один из участников происшествия, собственник машины, на которой компания приехала к лагерю, обратился в полицию и потребовал возбудить уголовное дело на вожатых, которые, по его мнению, повредили автомобиль. В мой адрес поступило обращение от сотрудников лагеря с просьбой об оказании юридической помощи ребятам-вожатым, - рассказал Антон Капралов.

Происшествие вызвало огромный общественный резонанс. В итоге вожатых удалось «отстоять» - в возбуждении уголовного дела из-за порчи автомобиля было отказано. Молодых людей, которые проникли на территорию детского лагеря, привлекли к административной ответственности.

Не стоит забывать и о важном моменте – этот инцидент подвиг руководство «Орленка» усилить меры безопасности, а сотрудники полиции, по словам работников лагеря, каждый день проезжают мимо, следят за соблюдением порядка.

- На сегодняшний момент, можно констатировать, что виновные понесли наказание, невиновные признаны таковыми. Уровень безопасности лагеря значительно повысился. Буду и дальше следить за ситуацией. Большое спасибо общественности и СМИ, которые подключились к ситуации, педагогическому коллективу, за правильную жизненную позицию и защиту ребят-вожатых. Спасибо правоохранительным органам, которые хорошо выполнили свою работу, разобрались в ситуации и приняли необходимые меры реагирования. А главное, еще раз хочу сказать спасибо ребятам-вожатым, которые отважно защитили свой лагерь от хулиганов, они - настоящие герои, - говорит Антон Капралов.