20-летний костромич лишился денег из-за продажной любви Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Костромы с заявлением обратился 20-летний парень. Он на досуге решил воспользоваться услугами девушек легкого поведения и позвонил по телефону, оказанному на специализированном сайте, рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

- Девушка, которая ответила на звонок, потребовала внести предоплату и страховку в размере 6 тысяч рублей. После сообщила, что произошел сбой и попросила повторить ввод, а также перечислить еще тысячу на транспорт, - пояснили в полиции.

Молодой костромич выполнил все требования дамы, но ее приезда так и не дождался. И только когда ему с угрозами перезвонил мужчина, который представился сутенером, и потребовал в третий раз кинуть деньги на счет, парень понял, что стал жертвой мошенников.

По факту заявления полиция сейчас проводит проверку.