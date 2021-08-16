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Иваново16 августа 2021 17:08

70-летняя жительница Ивановской области искала новые знакомства, но стала жертвой мошенника

Женщина разместила объявление о знакомстве в газете для пенсионеров
Полина Вачнадзе
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70-летняя жительница Ивановской области стала жертвой мошенника

70-летняя жительница Ивановской области стала жертвой мошенника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

70-летняя жительница Ивановской области стала жертвой мошенника. Женщина захотела найти новых знакомых и подала объявление в специализированную газету для пенсионеров. На ее сообщение откликнулся мужчина по имени Михаил, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

- На протяжении нескольких месяцев они поддерживали общение. В июне Михаил позвонил заявительнице и сказал, что попал в ДТП на чужом автомобиле. Мужчина попросил помочь ему и перечислить деньги на ремонт машины, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Обеспокоенная жительница Ивановской области отправила всю сумму, которую попросил ее телефонный знакомый, а именно 62 тысячи рублей. Но после того, как деньги ушли к мошеннику на карту, он перестал выходить на связь.

Только спустя полтора месяца пенсионерка догадалась, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Происшествия: КРИМИНАЛ