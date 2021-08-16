Одна дома: в Ярославле из окна выпала 5-летняя девочка

Малышка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 15 августа из окна дома в Красноперекопском районе Ярославля выпала пятилетняя девочка. Как рассказали в полиции, малышка была дома одна, забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

- Ребенок выпал из открытого окна квартиры на втором этаже, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в больнице с серьезными травмами.