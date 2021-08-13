В Ивановской области нашли тело пропавшего 9-летнего мальчика

Фото: УМВД по Ивановской области

13 августа в районе села Толпыгино Ивановской области полицейские нашли в электробудке тело 9-летнего мальчика, который пропал вечером 12 августа в Приволжском районе.

- Полицейские отрабатывали район и увидели приоткрытую дверь электробудки, где и нашли мальчика, - сообщили в УМВД России по Ивановской области.

На поиски ребенка подключали кинологов со служебными собаками. Специалисты прочесывали жилой и лесной массивы, исследовали берег реки Шача.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются.