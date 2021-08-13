В Ярославле не будут сносить Заволжский рынок Фото: Мэрия Ярославля

Вечером 11 августа в соцсетях появилась информация о том, что якобы Заволжский рынок хотят закрыть. Никаких официальных заявлений по этому поводу не было.

- Заволжский рынок хотят закрыть??? Землю выкупил застройщик. Куда идти предпринимателям, которые работают там более 20 лет??? Всегда свежее мясо, овощи, фрукты… Этого нельзя допустить! Рынок должен быть в каждом районе, - пишет автор поста, не подкрепленного никакими доказательствами.

Ярославцы расстроились от такой новости:

- Очень жаль – говядина там хорошая продается.

- А куда деваться людям, которые работают там много лет?

- Если закроют, где я буду свежий розмарин покупать?

Горожане вместе с продавцами были в недоумении.

Сегодня, 13 августа, в мэрии Ярославля сообщили о том, что торговые ряды, расположенные на проспекте Машиностроителей, продолжают работать согласно графику.

- В деятельности единственного крупного Заволжского рынка, который пользуется большим спросом среди населения, ничего не меняется. Никаких радикальных действий, таких как снос, перепланировка, реконструкция, в настоящее время не планируется, — пояснила заместитель начальника управления потребительского рынка Светлана Ковалькова.

Помимо этого, городские власти отметили, что в Заволжском рынке на уличной площадке имеются свободные места для торговли. Администрация рынка предоставит их на осень всем желающим продать собственную продукцию.