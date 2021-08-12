Водолазы ищут тело: в Костромской области утонула 9-летняя девочка

Сейчас водолазы ищут тело погибшей. Фото: СУ СКР по Костромской области

11 августа двое детей: мальчик и 9-летняя девочка пришли гулять на берег реки Ветлуга в деревне Ивановское Костромской области. Девочка решила искупаться, зашла в воду, но произошла трагедия - ребенок утонул.

- На место происшествия выехали руководитель и следователи Шарьинского межрайонного следственного отдела и криминалисты СУ СК России по Костромской области, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в СКР по Костромской области.

Сейчас водолазы ищут тело погибшей. Следователи выясняют причину, по которой несовершеннолетние находились у воды без присмотра родителей.