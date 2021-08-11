Цены на сжиженный газ для жителей Ярославской области в этом году поднимать не будут

Поставки сжиженного газа ярославцам не прекратятся и цены на него увеличены не будут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки сжиженного газа в баллонах жителям региона по фиксированной цене не прекратятся, а розничные цены в текущем году увеличены не будут, сообщил департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

- В настоящее время решается вопрос с возобновлением поставок газа жителям области с основным поставщиком данной продукции - 80 % рынка - ООО «ЮТА-АвтоГаз», - сказали в департаменте. - В рамках переговоров правительства области с компанией, обсуждается вопрос компенсации ее выпадающих доходов за счет средств областного бюджета. Организация несет убытки в результате роста нерегулируемых оптовых цен - на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже в июле-августе 2021 года они увеличились более чем в 2 раза по сравнению с ценой в 2020 году. При этом тариф для населения остался неизменным. Убытки компании предложено возмещать за счет средств регионального бюджета единовременно в текущем периоде, а не в 2023 году как это предусмотрено действующим законодательством о тарифном регулировании. Другие компании – ООО «Прометей», ООО «ПромГаз» и ИП Вакорин А.В. - поставки сжиженного газа на территории региона не приостанавливали.