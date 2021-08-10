Супруги из Костромы признаны виновными в незаконном производстве медицинских изделий Фото: СУ СКР по Костромской области

Супруги из Костромы признаны судом виновными в незаконном производстве и сбыте медицинских изделий. Следствием установлено, что обвиняемые хорошо разбираясь в медицинской продукции, решили незаконно начать собственное производство. В 2018 -2019 годах супруги покупали индивидуальные перевязочные пакеты с давно истекшим сроком годности. Изделия, выпущенные в 1950-1990 годах, гостам уже не соответствовали. Дальше злоумышленники меняли маркировку пакетов на нужные даты и производителя. Производство по переупаковке было организовано в одной из колоний Костромской области, где работала знакомая обвиняемой. Однако женщина не знала о незаконных махинациях своей подруги.

С новыми маркировками преступники продавали некачественный товар различным организациям. Супруги делали вид, что занимаются законной деятельностью. Таким образом, им удалось продать некачественного товара на сумму более четырех миллионов рублей.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с реализацией медицинских изделий сроком на 2 года, осужденной – 3 года лишения свободы условно, - сообщили в СУ СКР по Костромской области.