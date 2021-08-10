В Волгореченске прошли матчи по пляжному футболу. ФОТО: ООО «НОВАТЭК-Кострома»

7 августа в городе Волгореченск в напряженной борьбе прошли матчи открытого межрегионального турнира по пляжному футболу, организованного компанией «НОВАТЭК-Кострома» в рамках областных соревнований на Кубок «НОВАТЭК»-«Шаг к большому футболу!». В турнире принимали участие 8 команд из Ярославля, Иваново, Рыбинска, Волгореченска и Костромы. Несмотря на проливной дождь мальчишки бились за победу изо всех сил, показывая яркую игру, забивая красивые голы. По итогам соревнований I место заняла команда СШ №13 из города Ярославль, серебряные награды завоевала команда «Ротор» из Волгореченска, а бронза досталась команде «Звезда» из Рыбинска. Победители и призеры, а также лучшие игроки турнира получили кубки, медали и ценные подарки от компании «НОВАТЭК-Кострома».

Турнир по пляжному футболу компания «НОВАТЭК-Кострома» организовала впервые в рамках проекта «Шаг к большому футболу». В этом сезоне в нём участвуют 140 команд из всех городов и районов области. Соревнования стартовали весной и завершатся в декабре. Победители соревнований среди мальчиков в возрастных группах 12-13 и 14 -15 лет по традиции получат в подарок новые футбольные спортивные площадки для своей школы.

Проект уже отметил свой первый юбилей, 5 лет. За 5 лет компания «НОВАТЭК» построила 7 площадок в Костромской области и 2 площадки строятся уже сейчас: в Буе и п. Сусанино.

Информация предоставлена пресс-службой ООО "НОВАТЭК-Кострома"