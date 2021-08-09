950: Рыбинск отметил юбилей

В Рыбинске отпраздновали 950-летие города. Фото: пресс-служба Рыбинска

Поселение, расположенное на левом берегу Волги, по мнению ученых, стало предшественником города, развившегося на правом берегу. День города праздновали более чем на 20 площадках в разных районах Рыбинска.

- Благодарен всем, кто был задействован в подготовке и проведении Дня города и кто нашёл время и стал его участником, - написал в социальных сетях глава Рыбинска Денис Добряков. Он предложил горожанам рассказать, что понравилось в празднике, а над какими моментами нужно поработать, что учесть на будущее.

Субботним утром День города в буквальном смысле слова стартовал с традиционного бегового полумарафона «Великий хлебный путь». В нем приняли участие полторы тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега разных возрастов и физических возможностей. Как рыбинцев, так и гостей города. Трасса полумарафона прошла вдоль Волги, по верхнему и нижнему ярусам набережной мимо городских достопримечательностей.

Ярким финальным аккордом стало выступление чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной. Фото: пресс-служба Рыбинска

В это же время на улице Крестовой всеобщее внимание привлекал гигантский пирог, который испекли рыбинские предприятия общественного питания. Кондитерское изделие длиной 950 сантиметров и весом в сотню килограммов украсили пряники с изображениями городских достопримечательностей – собора, моста, монумента «Волга». Приобрести кусочек пирога за символическую сумму могли все желающие. Пирог-гигант раскупили менее чем за 2 часа, а вырученные средства – более 30 тысяч рублей – направлены на благотворительный счет для лечения маленького рыбинца Жени.

С 950-летием города рыбинцев поздравил правительственной телеграммой президент России Владимир Путин. Лично приветствовали горожан губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В День города в Рыбинске открыли Доску почета. Портреты 20 рыбинцев, чьи заслуги перед городом в различных сферах земляки признали наиболее достойными, в течение года будет занимать почетное место на центральной площади. Здесь же вручили муниципальные награды: звание «Почетный гражданин города Рыбинска» присуждено археологу Александру Рыкунову, а знаки «За заслуги перед городом Рыбинском» - издателю Виталию Горошникову, ветерану УВД Владимиру Лещеву и тренеру Анне Тулуповой.

В День города в Рыбинске открыли Доску почета. Фото: пресс-служба Рыбинска

Рыбинск славится своими высокотехнологичными производствами и развитыми техническими видами спорта. Они тоже были эффектно представлены в День города. На выставке промышленных предприятий экспонировались авиационные двигатели, макеты катеров, снегоходы и квадроциклы, дорожная техника, пробирки для лабораторной диагностики и другая продукция, выпущенная в Рыбинске. А на Волге прошел водно-воздушный праздник, собравший воднолыжников флайбордистов, снегоходчиков-эсктремалов, парашютистов Рыбинского аэроклуба. Ярким финальным аккордом стало выступление чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной.

На выставке промышленных предприятий экспонировались авиационные двигатели. Фото: пресс-служба Рыбинска

Порадовала участников Дня города насыщенная и разнообразная музыкальная программа: Красную площадь отдали классической музыке,Волжский парк – джазовой, площадь Дерунова стала «Народной сценой» для творческих коллективов города, концерт «У парадной лестницы» собрал любителей направления «фолк». У Дворца спорта «Полёт» пел Сергей Трофимов и зажигала группа «Rasa». Завершился юбилейный День города великолепным фейерверком.