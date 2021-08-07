"Будем вместе": в Ярославской области ищут наставников для ребят из детских домов

Проект «Будем Вместе» существует в Ярославской области с 2019 года. ФОТО: из архива фонда "Дети наши"

Самая прекрасная пора в жизни человека - юность. Именно в это время он приобретает важные навыки, набирается опыта жизни в обществе, взаимодействия со сверстниками и взрослыми, переживает новые для себя чувства и эмоции. Но, к сожалению, не каждый может сполна насладиться этими днями.

Ребята из детских домов, которые воспитывались в закрытой среде, привыкли во всем повиноваться воспитателям и никогда не принимали самостоятельных решений, после выхода из учреждений совершенно не знают, что им делать: все вокруг кажется чужим, незнакомым, а свобода, которую они вдруг обретают, только тяготит. Главная этому причина - отсутствие взрослого опытного наставника, который поддержит в трудную минуту, посоветует, как поступить и поделится ценными знаниями.

Для того, чтобы помочь подросткам из детских домов избежать подобной ситуации, Благотворительный Фонд «Дети наши» реализует проект "Будем вместе". Его деятельность направлена на то, чтобы найти таким ребятам взрослых друзей и подруг, которые помогут адаптироваться в самостоятельной жизни.

Основная задача проекта - поиск для детей-сирот наставников. ФОТО: из архива фонда "Дети наши"

- Проект «Будем Вместе» существует в Ярославской области с 2019 года. Основная задача проекта - поиск для детей-сирот наставников, - рассказывает координатор проекта Екатерина Степченкова.

Итак, что нужно для того, чтобы стать наставником? Основное условие - возраст от 23 до 55 лет. Очень важными факторами являются эмоциональная устойчивость, коммуникабельность и открытость, готовность поделиться своим личным опытом. Еще один необходимый критерий - социальная успешность. Это не означает, что кандидат должен быть богат или занимать высокое положение в обществе - важно лишь то, что он сам чего-то уже добился в жизни, например, получил образование, овладел профессией, создал семью. Иными словами, у него есть те навыки и тот опыт, которых нет у его будущего подопечного и которые смогут подростка чему-то научить.

Если человек понимает, что подходит на эту роль, он обращается в благотворительный фонд, координатор Екатерина рассказывает о проекте и предлагает заполнить заявку на участие в проекте. Далее с кандидатом в наставниками созванивается психолог, который, в свою очередь, ближе с ним знакомится и подробно объясняет его обязанности. Если человека все устраивает, его приглашают на тренинг. Он длится два дня, и за это время будущий наставник узнает об особенностях отношений с детьми-сиротами, роли наставника в их жизни и о сложностях, с которыми он может столкнуться. После тренинга человеку дается два дня на размышление, чтобы он все хорошо обдумал и взвесил. И, если он все же решается принять участие в проекте, то созванивается с психологом и приносит все необходимые документы: справки из психо- и наркодиспансеров, справку об отсутствии судимости и флюорографию.

Последний этап: диагностика личности наставника, по которой ему находят "пару" среди детей. Важно отметить, что подопечными для женщин могут стать и ребята, и девушка, а для мужчины - только юноша.

Наставник - человек, который становится другом для подростка. ФОТО: из архива фонда "Дети наши"

В чем заключается наставничество?

- Наставник - человек, который становится другом для подростка. Он приезжает несколько раз в месяц, как правило, по выходным, и общается со своим подопечным. Его задача заключается не в том, чтобы воспитывать ребенка, читать ему нотации и заставлять себя слушать, он призван стать для него одним из самых близких людей, на которого всегда можно опереться, и создать как можно более доверительные отношения. Волонтер-наставник должен показать и рассказать подростку, как нужно жить и преодолевать трудности, что делать в той или иной ситуации, научить взаимодействовать с людьми за стенами детского дома, - объясняет Екатерина.

Какие складываются отношения? Возникают ли трудности? На данный момент уже 10 ребят нашли своего наставника. Отношения между ними сложились самые доверительные и дружественные, никаких конфликтов не возникало. Однако иногда возникали сложности в общении. Это вызвано, в основном, тем, что детям из детских домов довольно непросто выйти на контакт и довериться незнакомому человеку. Но и через это "пары" успешно проходили.

Сейчас еще 8 ребят с нетерпением ждут своих наставников. Их число постоянно меняется, ведь многие воспитанники детских домов узнают о проекте "Будем вместе" и хотят в нем участвовать.