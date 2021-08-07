Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 августа 2021 года: за сутки умерли 6 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 451 120 (+196)
Всего заражений в России: 6 424 884 (+22 320)
Умерли в Ярославской области: 885 человека (+6)
Умерли в России: 164 094 (+793)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.