Ползла до кабинета хирурга: в Рыбинске женщина после операции еле поднялась на второй этаж

Жительница Рыбинска Татьяна Кудрявцева выписалась 2 августа из больницы имени Н.В. Соловьева в Ярославле. Она делала операцию по замене связок в колене. 4 августа ей нужно было посетить хирурга, чтобы проверить, в каком состоянии находится нога. Татьяна пришла в 9 утра на прием в районную поликлинику Рыбинска, но оказалось, что со статично зафиксированной ногой ей нужно подняться на второй этаж, так как хирург принимает там.

- В прямом смысле на второй этаж добиралась ползком на пятой точке. Мне по лестнице подниматься большая проблема, я в своем подъезде еле преодолеваю четыре ступени, на второй ноге болит пятка (шпора) и прыгать по ступенькам очень больно. А в нашей районной поликлинике хирург на втором этаже и нет ни лифта, ни подъемника, - пишет Татьяна Кудрявцева в соцсетях.

Медсестра извинилась и сказала, что на первом этаже нет свободного стерильного кабинета, где женщину может принять врач. Татьяне предложили подождать до 12 часов дня, когда кабинет на первом этаже, где берут анализы, освободится. Но ждать три часа жительница Рыбинска отказалась. Когда женщина с больной ногой все-таки добралась до кабинета, оказалось, что в поликлинике нет перевязочного материала.

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- К медицинскому персоналу у меня претензий нет. Приятные, приветливые люди, но что-то изменить не в их силах. Они сделали все, что могли и отнеслись ко мне с пониманием, - поделилась Татьяна.

Женщина надеется, что кабинет хирурга в районной поликлинике Рыбинска перенесут на первый этаж или сделают лифт, а также снабдят врачей качественным перевязочным материалом. Татьяна Кудрявцева заключила свой пост в соцсетях вопросом: «Кто знает, куда мне обратиться?».

- Хирургический кабинет в ГУЗ ЯО "Рыбинская ЦРП" расположен на втором этаже, при необходимости пациентам, которым сложно подняться по лестнице, процедуры и осмотр хирурга проводится в процедурном кабинете, расположенном на первом этаже поликлиники. С учетом прививочной компании в момент обращения пациентки, процедурный кабинет был занят. Пациентке было предложено подождать, пока кабинет освободится и будет обработан. Предполагаемое время ожидания – два часа. Перевязочный материал имеется в поликлиники в полном объеме, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ярославской области. - В 2022 году запланирован капитальный ремонт здания поликлиники, в том числе перенос хирургического кабинета на первый этаж.