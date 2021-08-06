МУП «ДЭС»: Дороги, которые мы убираем

Работа в любой сезон. Зимой - снег, летом - трава. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Дмитрий Вячеславович, МУП «ДЭС» традиционно занимается уборкой городских дорог Рыбинска. Расскажите, как вы оцениваете прошедшую зиму и готовитесь к предстоящей?

- Результат оцениваю хорошо, поскольку так считает руководство города. Не «удовлетворительно», а «хорошо». По сравнению с предыдущими годами, зима 2020-2021 была более сложной по погодным условиям, очень снежной. Вы помните, что снег шел практически каждый день. Убирать его мы старались своевременно, в короткие сроки. Обрабатывали дороги до снегопадов. Во время снегопадов была задача не допускать, чтобы высота снежного вала превышала 5 сантиметров. Производили сгребание и вывоз снега. «Стиральной доски» на дорогах у нас не было, а был асфальт. Город это контролировал, спрос с нас был серьезный.

Сейчас мы готовимся к новому зимнему сезону. Закупаем реагент. Увеличили парк своей коммунальной техники, приобрели в лизинг на 3 года две новые комбинированные дорожные машины, предназначенные в том числе для обработки проезжей части противогололедными реагентами. В общей сложности КДМ обошлись нам примерно в 12 млн рублей. Вскоре пройдем регистрацию, назначим на них водителей.

Дмитрий ШИЛОВ: "Мы увеличили парк своей коммунальной техники". ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- За счет чего Рыбинску удается убирать зимой город более успешно, чем Ярославлю?

- Думаю, за счет контроля со стороны мэрии, наличия и стабильной работы специализированных муниципальных предприятий, а также внимания к нашей материально-технической базе. Мы постоянно улучшаем ее. Когда я стал директором «ДЭС» в 2017 году, у нас на линии работали от 5 до 6 единиц коммунальной техники. В прошлом - уже 11. В этом, как я уже говорил, приобрели еще две КДМ. Помимо дорожных машин у нас есть 3 грейдера, тракторы.

Укрепление технической базы позволяет нам изменять технологию работы, делая ее более эффективной, сокращать сроки проведения уборки города. Если прежде на линию у нас выходила одна колонна техники, то в прошедшем сезоне уже две. А сейчас мы планируем сформировать три колонны. Соответственно 3 микрорайона Рыбинска мы сможем убирать в одно и то же время. Без увеличения количества коммунальной техники это было бы невозможно.

- Насколько велик ваш коллектив?

- Сейчас у нас 70 человек, но зимой численность увеличивается до 100 работников, мы набираем дополнительных сотрудников для работы на коммунальной технике, которая убирает снег в круглосуточном режиме, в 4 смены. Коллектив очень стабильный, сплоченный и профессиональный. Это касается и тех, кто каждый год приходит в МУП «ДЭС» на зимний период. Летом эти коллеги работают в других местах, например, на флоте, в строительной сфере и т.д. А осенью приходят к нам, мы их прекрасно знаем, они хорошо зарекомендовали себя, им можно доверять технику. Мы набираем их в октябре, и водители готовят свои машины, чтобы в дальнейшем работать без серьезных поломок.

- Когда для МУП «ДЭС» началась подготовка к юбилею Рыбинска?

- Пожалуй, в прошлом году, когда тема 950-летия стала активно звучать, в том числе и при общении с руководством города. Впрочем, мы не делаем ничего особенного, выполняем свои каждодневные обязанности, осуществляя деятельность по чистке и уборке дорог. Это круглогодичная работа. Хотя перед юбилеем города ее больше – после того как строители сдают объекты, вводимые к 950-летию, вокруг них мы должны навести порядок.

Добавлю, что в 2021 году в отличие от предыдущего для МУП «ДЭС» добавилась и задача по окашиванию Рыбинска. Для ее выполнения мы приобрели тракторные косилки- мульчеры, которые не просто скашивают траву, а перемалывают, измельчают ее. В итоге в городе не лежит сено, его не нужно вывозить - мульчированная трава быстро перепревает, превращаясь в удобрение для будущей растительности.

Дорожную разметку в своем городе рыбинцы теперь тоже наносят сами. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- А кто окашивал город в прошлом году?

- Тогда аукцион выиграла фирма из Москвы, но потом были нарекания - кое-где трава вырастала выше человеческого роста. Администрация Рыбинска учла недочеты и приняла меры, в частности, контракт этого года предусматривает именно механизированное окашивание как наиболее эффективное. Его уже не смогла бы выиграть фирма, у которой есть только триммеры, но нет более серьезной техники. Если раньше ставилась задача производить окашивание бензотриммером 2-3 раза за сезон, то теперь тракторной косилкой - до 7 раз. Естественно, это уже совсем другое качество!

- Вы наносите в Рыбинске и дорожную разметку…

- Да, это делается в мае, до 1 июня. Мы нанесли в Рыбинске в общей сложности 240 километров линий различных видов. Плюс пешеходные переходы. Примерно 20 километров - более долговечным термопластиком, который применяется на новых дорогах. Остальное - краской. Гарантия на краску составляет полгода, а на пластик - год.

- А кто наносил разметку раньше?

- Коллеги из Ярославля. Но теперь у нас самих есть необходимое оборудование.

- Как МУП «ДЭС» зарабатывает деньги?

- Укрепление материально-технической базы создает для этого новые возможности. Раньше мы зарабатывали деньги в основном зимой, на уборке снега. Теперь за счет окашивания и нанесения разметки ее прибавилось и летом. Кроме того, мы предлагаем услуги не только городу, но и различным организациям, а также населению, например, выполняем грейдирование дорог в частном секторе Рыбинска, выпиливаем аварийные деревья, предоставляем самосвалы и т.д. Работаем и за пределами своего города - 3 недели назад наносили дорожную разметку в Угличе, ранее делали это и в Тутаеве. Все это дополнительные доходы для муниципального предприятия, а значит, и для города.

В 2021 году окашиванием травы в Рыбинске стали заниматься сотрудники МУП "ДЭС". ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Об особенностях прошедшей зимы мы поговорили. А каким для вас стало лето?

- Поскольку мы занялись окашиванием, то, конечно, отмечаем, что в сухую и жаркую погоду трава растет вовсе не так быстро, как мы ожидали, заключая контракт. Кроме того, в разгар жары было принято решение не мыть дороги ночью, а поливать асфальт днем, чтобы обеспечивать увлажнение и несколько сбивать высокую температуру.

- Какие задачи стоят перед вами в ближайшей перспективе?

- Думаю, мы достойно встретим юбилей города и хорошо выполним поручения, которые в связи с подготовкой к празднику возникают у города. Например, сейчас мы направили своих водителей на очистку от мха откоса на Волжской набережной. И люди относятся к этому с полным пониманием.

Далее, в сентябре, нас ждет подготовка к зиме, мы уже сейчас запасаемся солью и песком, будем приобретать противогололедный реагент для обработки дорог и тротуаров в центре города, нас ждет участие в аукционах.

- Как оценивают вашу работу горожане и что думает от этом коллектив МУП «ДЭС»?

- И мы сами, и мэрия постоянно отслеживаем реакцию людей. Конечно, есть недовольные, особенно зимой. Ведь хочется, чтобы именно у тебя снег убрали в первую очередь…

Радует, что негатива становится меньше, нам приятно, когда люди видят и ценят нашу работу. В перепалки в соцсетях сотрудники не вступают, они-то знают, что такое работа в круглосуточном режиме, ночная смена за рулем коммунальной машины в снегопад…

Важная особенность нашего коллектива в том, что мы - рыбинцы и очень любим свой город. А потому искренне стараемся для него, для самих себя, для своих близких и соседей. И, конечно, всех поздравляем с днем рождения Рыбинска!