Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 августа 2021 года: за неделю скончались 32 человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 50 924 (+197)
Всего заражений в России: 6 402 564 (+22 660)
Умерли в Ярославской области: 879 человек (+5)
Умерли в России: 163 301 (+792)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 32 человека. Диагноз COVID-19 с 30 июля по 6 августа поставлен 1389 ярославцам, вылечились за это же время 699 человек.
На данный момент госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1603 пациента: 1139 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 464 с типичной клиникой COVID-19. По сравнению с данными на 30 июля, число пациентов в стационарах уменьшилось на 14 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 26671;
Рыбинск – 4378;
Ростовский МР - 2858;
г.о. Переславль-Залесский - 3070;
Тутаевский МР -1778;
Ярославский МР - 1801;
Угличский МР - 2192;
Борисоглебский МР - 1238;
Некрасовский МР -1254;
Гаврилов-Ямский МР – 950;
Пошехонский МР - 729;
Рыбинский МР - 672;
Даниловский МР - 774;
Мышкинский МР - 475:
Большесельский МР - 462;
Некоузский МР - 614;
Любимский МР - 431;
Первомайский МР – 367;
Брейтовский МР – 240.