Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 августа 2021 года: за неделю скончались 32 человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 50 924 (+197)

Всего заражений в России: 6 402 564 (+22 660)

Умерли в Ярославской области: 879 человек (+5)

Умерли в России: 163 301 (+792)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 32 человека. Диагноз COVID-19 с 30 июля по 6 августа поставлен 1389 ярославцам, вылечились за это же время 699 человек.

На данный момент госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1603 пациента: 1139 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 464 с типичной клиникой COVID-19. По сравнению с данными на 30 июля, число пациентов в стационарах уменьшилось на 14 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 26671;

Рыбинск – 4378;

Ростовский МР - 2858;

г.о. Переславль-Залесский - 3070;

Тутаевский МР -1778;

Ярославский МР - 1801;

Угличский МР - 2192;

Борисоглебский МР - 1238;

Некрасовский МР -1254;

Гаврилов-Ямский МР – 950;

Пошехонский МР - 729;

Рыбинский МР - 672;

Даниловский МР - 774;

Мышкинский МР - 475:

Большесельский МР - 462;

Некоузский МР - 614;

Любимский МР - 431;

Первомайский МР – 367;

Брейтовский МР – 240.