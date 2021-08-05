Дерзкий побег: в Костроме два мальчика сбежали из детского сада во время прогулки

В Костроме два мальчика сбежали из детского сада во время прогулки Фото: Полина Вачнадзе

Из костромского детского сада во время утренней прогулки, 4 августа сбежали два воспитанника. Мальчики 5 и 6 лет дождались, когда воспитательница отвлечется на других ребят и быстро ушли с территории детсада.

Несмотря на то, что отсутствие беглецов заметили очень быстро, понять, в каком направлении они ушли и догнать, не получилось. О происшествии сразу сообщили в полицию, сотрудники детского сада организовали поиск ребят в соседних дворах.

К счастью, все закончилось благополучно. Мальчишек заметил старший брат одного из них, сообщил об этом матери и беглецов вернули в группу.

- Поскольку в детском саду не обеспечены в полной мере безопасные условия пребывания несовершеннолетних, прокуратура Костромы внесла представление с требованием принять исчерпывающие меры к недопущению ненадлежащего присмотра за воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - сообщили в прокуратуре Костромской области.