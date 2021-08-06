Путешественница поневоле: ярославна рассказала, как живется русским в Турции и на Мадагаскаре

Игуаны очень любят есть цветы. ФОТО: из семейного архива Юлии

Есть люди, для которых путешествия – неотъемлемая часть жизни. Юлия, жительница Ярославской области, путешественницей стала поневоле – из-за работы мужа пришлось поездить по странам и увидеть их глазами не обычного туриста, хватающего все по верхам, а погрузиться в нравы, обычаи и культуру мест.

Юлии 38 лет, она мать двух детей. Закончила ярославский педагогический университет, работает учителем историй в школе. Только школа не совсем обычная, а при посольстве РФ в Турций.

- Я всегда хотела путешествовать, по России много ездила. С большим интересом объехала города Золотого кольца. Мне посчастливилось работать в школе при Посольстве РФ, поэтому около пяти лет мы жили в Турции, а сейчас уже второй год находимся в Мадагаскаре.

Флора острова удивительна и разнообразна. ФОТО: из семейного архива Юлии

Небольшой список стран ее не смущает:

- Я считаю, что у меня получилось меньше да лучше. Когда мы приезжаем на короткий срок, мы снимаем только сливки, а когда живешь долго, то можешь узнать страну изнутри.

И перед новыми странами и местами девушка страха не испытывает.

- Это не страшно, а страшно интересно, - говорит Юлия.

Мы присматриваемся друг к другу

Что мы знаем о Турции? Бывалые туристы расскажут про «все включено» и пляжи Антальи и Мармариса. А сентиментальная домохозяйка расскажет про настоящую страсть в турецких сериалах.

Юлии же удалось познакомиться с глубинной, бытовой жизнью простых турок. Жила Юля в столицах: Анкаре и Стамбуле. Особо запомнился Стамбул.

- Когда ты заходишь в Айя Софию, Собор Святой Софии, и понимаешь, что когда-то здесь крестили княгиню Ольгу, а теперь стоишь ты, то ощущения непередаваемые, - вспоминает Юлия.

Знание языка позволило нашей землячке ближе познакомиться с турецкой культурой и кухней. По словам Юлии, фонетически турецкий язык от нашего отличается не сильно, произносить слова не сложно. А вот сам язык не простой, надо голову перестроить, чтобы его учить.

- Я учила турецкий язык, имела возможность общаться с турками, у меня были знакомые турки, поэтому с бытовой жизнью этой наций я познакомилась достаточно глубоко. Турчанки учили меня готовить их национальную еду, правильно варить знаменитый турецкий кофе, рассказали о своем образе жизни. Несмотря на удаленность, турецкая кухня не имеет столь кардинальных отличий от нашей. Но могут удивить необычные продукты. Турки, например, готовят фаршированные цветы кабачка, добавляют в еду много трав и йогурта, - рассказывает наша собеседница.

Несмотря на долгую историю напряженных взаимоотношений России и Турции, простые люди не испытывают друг к другу вражды. Но русских женщин турчанки все немного недолюбливают.

- Турецкие женщины очень ревнуют турецких мужчин к русским женщинам. И на детской площадке, когда я вышла гулять с сыном, первый вопрос был: «муж турок?». Когда говорила, что муж русский, то они облегченно вздыхали и были готовы со мной дружелюбно общаться, - смеется, вспоминая, Юлия.

Со слов Юлии, наши страны все еще приглядываются друг к другу, понимая, что, по большому счету, мы страны-соседи.

- Встречались таксисты, которые без ума от Владимира Путина. Многие обожают Жириновского, рассказывали нам о нем, и это в Стамбуле!

Зашла речь и про турецкие сериалы, ставшие общемировым феноменом. Их популярность Юлия объясняет так:

- Что русские, что турки очень эмоциональные. И поэтому турецкие сериалы, где много эмоций, бьют в самое сердце. Сама их люблю и смотрю.

Несмотря на то, что пляжи Мадагаскара занимают сравнительно небольшую территорию острова, они привлекают множество туристов своей экзотичной природой. ФОТО: из семейного архива Юлии

От Черного моря к Индийскому океану

Во многих мифах и легендах герои отправляются на край света, что бы добыть то живую воду, то золотые яблоки. И вот Юлию судьба закинула на самый край Африканского континента – остров Мадагаскар.

- Когда говорят слово Мадагаскар, то сразу представляют мультик и животных, которые попали на этот остров. Но на самом деле крупных животных – бегемотов и жирафов - там нет, - говорит Юлия.

Мадагаскар находиться за экватором, что делает его климат достаточно жарким, но там тридцать градусов жары переносятся легче, чем в России. Такой температурный режим сказался на образе жизни местных жителей – мальгашей.

- У них дом нужен только для того, чтобы там спать. Они весь день проводят на улице, - рассказывает Юлия.

Она отмечает, что домики мальгашей довольно необычны для русского взгляда. Нет ни огромных коттеджей, ни окон в полстены. Маленькие, глинобитные, раскрашенные в разные цвета, с небольшими окошечками – чтобы не проникало тепло и внутри сохранялась комфортная прохлада.

Настраивать коммуникацию с местными жителями оказалось несколько сложнее, чем в Турции. Мадагаскар был французской колонией и население там франкоговорящее, но местные представители интеллигенций и правящие элиты знают английский.

Отношение к русским, да и вообще к белым, несмотря на колониальное прошлое, довольно своеобразное.

- Белый человек для них - источник денег. На рынке для белого цены всегда будут выше. Среди населения сохранилась практика обращения к шаманам, даже у городских жителей. Поэтому нас предупредили, что нужно очень аккуратно себя вести, не говорить и не делать лишнего, если не хочешь, чтобы у малагасийца возникло желание навести на тебя порчу, - вспоминают свою жизнь на Мадагаскаре Юлия.

Стоит упомянуть и символ Мадагаскара - лемуров. На острове их более десятка видов.

На Мадагаскаре сотни видов лемуров, в том числе бамбуковый. ФОТО: из семейного архива Юлии

- На Мадагаскаре есть несколько национальных парков, где можно посмотреть на лемуров, потрогать, покормить с руки. Почти как наши контактные зоопарки, - рассказывает о встрече с этими зверьками женщина.

Дома, в Ярославской области, Юлию застать трудно. Иногда она приезжает повидаться с родными и друзьями. Но о своем образе жизни ярославна ни капли не жалеет.

- Когда долго находишься дома, появляется и все больше нарастает чувство, что уже пора снова уезжать. Нам сложно представить, что мы всегда будем жить в одном месте. Мне кажется, попасть в новую страну – это прожить новую жизнь. Ты получаешь новый опыт, новые эмоций, новых друзей. И за шанс который выпал мне, мне надо благодарить судьбу, - подводит итог нашего разговора Юлия.