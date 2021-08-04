В Иваново 34-летнего таксиста подозревают в изнасиловании юной пассажирки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 3 августа в полицию Иванова с заявлением об изнасиловании обратилась 18-летняя девушка. В этом тяжком преступлении она обвинила своего знакомого, который работал таксистом и должен был довезти ее до дома.

Девушка рассказала, что 2 августа вместе с подругой она гуляла по городу. Когда гулять надоело, девушка позвонила своему знакомому таксисту – он уже не раз подвозил ее домой и никакой опасности юная жительница Иванова от него не ожидала. Но в этот раз все закончилось иначе.

- Во время поездки девушка и мужчина выпили спиртное. После того, как они отвезли подругу домой, мужчина вывез потерпевшую за город и предложил вступить с ним в половой контакт. Получив отказ, он схватил потерпевшую за шею, стал сдавливать ее, после высказал угрозу убийством. Затем, применив насилие и проявляя агрессию, не реагируя на сопротивление, мужчина изнасиловал девушку и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, - пояснили в пресс-службе СКр по Ивановской области.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ: изнасилование, соединенное с угрозой убийством, иные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Известно, что мужчина уже был судим за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.