Партия «Новые люди» требует от мэрии Ярославля ускорить ремонт проспекта Машиностроителей и Добрынинского путепровода

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

«Лицо МЧС России», блогер Светлана Патахонова вместе с ярославским отделением партии «Новые люди» устроила перформанс в Заволжском районе города. На проспекте

Машиностроителей, открытие которого для движения вновь откладывается, девушка обмоталась сигнальной лентой - волчатником - и встала с плакатом «Волков, открывай уже!».

- Я провела в Заволжском районе большую часть жизни, - говорит Светлана. - Здесь всегда жили открытые и добрые люди. И они точно заслуживают лучшего. А ярославские власти буквально сели в лужу, например, с тем же ремонтом проспекта Машиностроителей. И своим перформансом хочется им об этом напомнить. Я всегда была за безопасность, но разве можно о ней говорить в городе, где дороги даже в центре изрезаны ямами? Или пример Добрынинского моста, который чуть не развалился сразу же после реконструкции. Поэтому мэру пора открыть глаза на проблемы Ярославля и перестать откладывать их решение в долгий ящик.

Поводом для такого резкого выступления стало заявление директора Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеба Масленцева. Он в очередной раз изменил дату открытия проспекта Машиностроителей. Важнейшая магистраль Заволжского района ремонтируется с января. Каждый из этапов ремонта завершался с нарушением сроков, и вот еще одна задержка - теперь, как заявлено, до 20 августа.

- Состояние дорог в Ярославле всегда было больной темой, - говорит кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Владислав Мирошниченко. - И сегодня мы тоже не наблюдаем никаких перемен к лучшему. Живой пример - проспект Машиностроителей. Подрядчик обещал к первому августа уже сдать объект, но на сегодняшний день готово чуть больше половины. И это происходит потому, что за ходом работ следят лояльные чиновники. По-хорошему ярославцы сами должны выбирать подрядчика, чтобы он знал, перед кем ему в действительности отчитываться.

Как пояснили в мэрии города, Добрынинский путепровод вновь будет перекрыт в ближайшую пятницу.