Дмитрий Миронов: «Именно люди, их ожидания и проблемы определяют направление нашей работы»

За счет финансовой помощи в муниципальных образованиях планируется ремонт не менее 85 км местных дорог. Фото: Правительство Ярославской области

Это решение в сентябре 2017 года поддержали ярославцы - большинство жителей Ярославской области проголосовало за избрание Дмитрия Миронова губернатором. За прошедшие пять лет в регионе изменилось многое.

Хороший карт-бланш

В конце 2020 года в Мышкинском районе были закончены работы по реконструкции участка дороги Крюково - Харинское - Митинская и моста через реку Сутку. Эти проекты реализовали под контролем губернатора в рамках двух областных программ: «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие сети автомобильных дорог». Общая стоимость работ по контракту - 59,7 млн рублей. Старый мост, состоящий из 17 металлических труб, был разобран. Теперь на его месте новый железобетонный трехпролетный переход длиной 53 метра.

Во время реконструкции выполнены перекладка коммуникаций, устройство проезжей части шириной 8 метров и тротуаров. Так как объект находится в водоохранной зоне реки Сутки, смонтированы сооружения для очистки ливневых стоков.

- Эта дорога и мост для нас жизненно необходимы, ведь по ним автобус возит наших детей в Крюковскую общеобразовательную школу, - объясняют местные жители. - А старый мост во время паводка постоянно затапливало. Теперь совсем другое дело.

И это только один объект. А их за 5 лет было немало. К 2021 году практически в два раза перевыполнен план по ремонту дорог. В общей сложности приведено в нормативное состояние более 900 километров дорожного покрытия. Сумма выделенных средств за 5 лет составила 13,9 млрд рублей.

Таких объемов дорожных работ в регионе не было много лет. Возьмем второй город региона - Рыбинск. Только за последние три года город получил субсидии общим объемом более 1,3 млрд рублей. Отремонтировано порядка 50 километров дорог.

Уже дополнительно в этом году из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» регион получит 300 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы почти 5 километров трассы Нагорье - Берендеево и наиболее проблемный участок дороги Нерехта - Рождествено - Бурмакино длиной почти 9 километров.

За счет финансовой помощи в муниципальных образованиях планируется ремонт не менее 85 км местных дорог. Новшеством станет устройство не менее 20 проекционных пешеходных переходов на региональных дорогах, которые помогут повысить безопасность дорожного движения. Проводятся работы по восстановлению искусственного освещения в Тутаевском, Ростовском, Мышкинском районах.

В планах также - завершение реконструкции моста через реку Печегду на дороге Ярославль - Рыбинск, строительство обхода Гаврилов-Яма,разработка проектов на реконструкцию дорог и мостов, в том числе проекта «Обход города Углича».

- Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - большой прорыв для нашей области, - считает председатель общественного совета при региональном департаменте дорожного хозяйства Алексей Игнатьев. - Благодаря губернатору мы включились в него одними из первых, что стало для региона хорошим карт-бланшем. Объекты полностью финансируются, в программу благодаря Дмитрию Миронову попали Рыбинск и другие города Ярославской области. Сейчас, например, хорошо развивается дорожная сеть в Тутаеве.

Инфографика.

Вошли в пятерку

Еще недавно на этом месте в центре Ростова Великого было огромное асфальтовое поле, периметр которого, уродуя всю Колхозную площадь, пересекала стихийная парковка. После проведенной реконструкции горожане получили уютную зону отдыха.

- Довольны, что попали в губернаторский проект «Решаем вместе!», - рассказала жительница 1 МКР города Ростова Ирина Войнова. - В прошлом году была обустроена Колхозная площадь. Подрядчики выполнили работы на совесть. Здорово получилось! Установили столбы уличного освещения, стилизованные под исторический облик Ростова. Попадаешь как будто в европейский город: очень красиво! Это же центр города, фактически его лицо. Рядом гимназия со столетней историей, неподалеку Ростовский кремль - наша главная достопримечательность. Здесь бывает много туристов, и нам, жителям, очень хотелось, чтобы площадь была красивой и уютной. Благодаря проекту «Решаем вместе!» она буквально преобразилась и стала местом, которым мы теперь гордимся!

Учесть мнения максимального числа людей, которым небезразлична судьба их малой родины, - именно такую задачу ставит перед собой губернаторский проект «Решаем вместе!». За пять лет было отобрано к реализации 2499 очень важных для жителей проектов на общую сумму более 4,03 млрд рублей: благоустройство дворов, парков, общественных территорий, обновление домов культуры, обустройство спортивных площадок.

Среди них самыми успешными стали: создание рекреационной зоны, прилегающей к Заволжскому рынку, в Ярославле; обустройство Колхозной площади в Ростове; дворовой территории в Угличе, где удачно решена проблема водоотведения; а также ремонт школы в Карабихе и устройство спортивной площадки в селе Воздвиженском Угличского района. По итогам года область вошла в пятерку регионов с наивысшим индексом качества городской среды.

Текущий год стал рекордным как по количеству проектов, так и по сумме финансирования, которая составила более 1 млрд рублей. Программы воплотят в жизнь в рамках направлений «Формирование комфортной городской среды», «Школьное инициативное бюджетирование», «Приоритетные проекты» и «Поддержка местных инициатив».

В частности, в этом году будет благоустроена территория Святого источника в Данилове. Он располагается на туристической тропе, связывающей два объекта культурного наследия: Никольскую церковь и водокачку на Чистых прудах. Впервые по направлению «Поддержка местных инициатив» заявлены проекты по ремонту зданий общественных бань в Большесельском и Брейтовском районах.

Голосование по благоустройству проходит в онлайн-формате, что позволяет упростить получение обратной связи, собрать мнения как можно большего числа людей.

Дмитрий Миронов. Фото: Правительство Ярославской области

Прямая речь

Дмитрий МИРОНОВ, губернатор Ярославской области:

- По итогам 2020 года Ярославская область вошла в пятерку регионов с наивысшим индексом качества городской среды. Но нам всегда есть к чему стремиться. Мы хотим знать мнение людей о том, что они хотят изменить в своих муниципальных образованиях, какими видят свои парки, дворы, скверы. Сейчас, когда онлайн-голосованием уже определены объекты на 2022 год, будем стараться благоустроить их быстро и качественно, чтобы жители остались довольны результатом.