Некоторым стреляли прямо в лицо. ФОТО: Елена Челышева

В Парке Победы Переславля-Залесского местные жители обнаружили следы от пуль в портретах ветеранов Великой Отечественной войны. В парке оформлен мемориал, с обеих сторон стенда портрет одного ветерана и его история. Все это находится под стеклом, на котором теперь виднеются отверстия от пуль.

Жительница Переславля Елена Челышева не собирается пускать ситуацию на самотек.

- Некоторым стреляли прямо в лицо. Фашизм цветет в полный рост. Это преступление и наша общая беда, - поделилась Елена.

Пули в ветеранов: в Переславле расстреляли портреты героев Великой Отечественной войны. ФОТО: Елена Челышева

Женщина намерена разобраться и местные правоохранительные органы ее уже опросили.

Местные жители обнаружили на стендах следы от пуль. ФОТО: Елена Челышева

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что по данной информации в настоящее время проводится проверка.