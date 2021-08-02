Партия «Новые люди» поможет найти все аварийные дома в Переславле-Залесском

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

Переславлю-Залесскому в этом году исполнилось 869 лет. За свою историю он повидал немало мудрых и ответственных правителей. Но в последние годы в городе творился настоящий административный хаос, в котором было невозможно заниматься решением реальных проблем переславцев.

Едва ли не самая главная из этих проблем — аварийный жилой фонд. Многие дома здесь не ремонтировались более 50 лет, а некоторые — вообще никогда. Поэтому ярославское отделение партии «Новые люди» вместе с общественным активистом Михаилом Рахимовым решило составить карту аварийных зданий, чтобы затем передать ее в городскую администрацию.

ФОТО: Олег ПЕТРОВ

- Мы начали с дома № 29 по улице Кардовского. Пять квартир здесь — в частной собственности, а две - муниципальные. В 21 веке люди живут без водопровода и канализации, с печным отоплением! При этом непонятно, за что собственники платят управляющей компании 11 рублей с квадратного метра, тогда как жильцы муниципальных квартир - только пять. Мы направим официальный запрос от партии. Будем обращаться и в администрацию, которая, включив дом в программу расселения, похоже, забыла, что люди продолжают жить в нечеловеческих условиях, - рассказал заместитель руководителя ярославского отделения партии «Новые люди» Владимир Карпов.

Как утверждает Михаил Рахимов, на проблему долгое время закрывали глаза. В городе не восстанавливали жилой фонд и не занимались строительством новых домов.

- Иногда доходит до абсурда. Людям предлагают менять шило на мыло. Матери с девятью детьми, например, предложили переехать в общежитие. Но переславцы должны понимать, что многое зависит от их собственной инициативы: надо постоянно интересоваться, когда и куда их расселят, всегда обращаться в администрацию. Нужно реагировать на любые предложения.

Соглашаться на лучшие условия, а любой свой отказ мотивировать — чтобы власти потом не могли упрекнуть людей в том, что это они сами не идут навстречу, — поделился Михаил Рахимов.