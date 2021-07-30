Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 июля 2021 года: за неделю скончались 33 человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 49 535 (+199)
Умерли в Ярославской области: 8417 человек (+6)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
В Ярославской области за неделю, с 23 июля по 30 июля, от COVID-19 скончались 33 человека. Сегодня статистика показала очередную печальную цифру: за сутки умерли 6 ярославцев.
По данным на 30 июля, госпитализированы 1617 пациентов, на 40 меньше, чем в пятницу на прошлой неделе: у 1206 человек COVID-19 подтвержден, у 411 – типичная клиника болезни.
За семь дней число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 1394 человека, с начала пандемии COVID-19 подхватили 49 535 ярославцев, вылечились – 43 539 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 25968;
Рыбинск – 4296;
Ростовский МР - 2756;
г.о. Переславль-Залесский - 2970;
Тутаевский МР -1727;
Ярославский МР - 1759;
Угличский МР - 2101;
Борисоглебский МР - 1238;
Некрасовский МР -1231;
Гаврилов-Ямский МР – 932;
Пошехонский МР - 706;
Рыбинский МР - 647;
Даниловский МР - 739;
Мышкинский МР - 453;
Большесельский МР - 441;
Некоузский МР - 598;
Любимский МР - 385;
Первомайский МР - 357;
Брейтовский МР – 231.