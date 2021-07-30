Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 июля 2021 года: за неделю скончались 33 человека

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Всего заражений в Ярославской области: 49 535 (+199)

Умерли в Ярославской области: 8417 человек (+6)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

В Ярославской области за неделю, с 23 июля по 30 июля, от COVID-19 скончались 33 человека. Сегодня статистика показала очередную печальную цифру: за сутки умерли 6 ярославцев.

По данным на 30 июля, госпитализированы 1617 пациентов, на 40 меньше, чем в пятницу на прошлой неделе: у 1206 человек COVID-19 подтвержден, у 411 – типичная клиника болезни.

За семь дней число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 1394 человека, с начала пандемии COVID-19 подхватили 49 535 ярославцев, вылечились – 43 539 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 25968;

Рыбинск – 4296;

Ростовский МР - 2756;

г.о. Переславль-Залесский - 2970;

Тутаевский МР -1727;

Ярославский МР - 1759;

Угличский МР - 2101;

Борисоглебский МР - 1238;

Некрасовский МР -1231;

Гаврилов-Ямский МР – 932;

Пошехонский МР - 706;

Рыбинский МР - 647;

Даниловский МР - 739;

Мышкинский МР - 453;

Большесельский МР - 441;

Некоузский МР - 598;

Любимский МР - 385;

Первомайский МР - 357;

Брейтовский МР – 231.