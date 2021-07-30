Сочетание джазовых традиций и русской этники: в Рыбинске пройдет музыкальный фестиваль «Джаз на родном языке»

В Рыбинске пройдет музыкальный фестиваль «Джаз на родном языке». Постер предоставлен Стасом Майнугиным

В Рыбинске пройдет музыкальный фестиваль «Джаз на родном языке». Его отличительной чертой станет то, что все песни будут исполняться исключительно на русском языке. Несмотря на то, что родиной этого стиля является Новый Орлеан, а свое наибольшее развитие он получил в англоязычной среде, наши музыканты сумели объединить многолетние джазовые традиции с этническими особенностями русского языка, на первый взгляд совершенно не подходящего для исполнения композиций этого жанра. Такое хитросплетение национальных традиций привело к возникновению в России следующих музыкальных направлений: этно-фьюжн, переведенные американские стандарты, джазовые версии советских песен и авторские композиции.

Стас Майнугин, известный российский саксофонист, рассказывает о том, как появилась идея создания этого проекта, и как он впоследствии развивался:

- Я подумал, что когда-то и великая русская опера возникла из итальянской. И русский театр. Вот и носился я с идеей джаза на родном языке, понимая, что должен появиться и русскоязычный джаз. Нередко встречал полное непонимание у знатоков этой музыки. Пока вдруг в прошлом году неожиданно не нашел поддержку у мэра Рыбинска Дениса Добрякова. И, наконец-то, в августе этого года мы проводим в прекрасном волжском городе с большими культурными традициями первый фестиваль «Джаз на родном языке», на который приедут замечательные музыканты из разных городов России и гости.

Постер предоставлен Стасом Майнугиным

Пройдет фестиваль 5, 6 и 7 августа на балюстраде парка Волжской набережной в Рыбинске. Благодаря тому, что одним из его участников станет музыкант из Бразилии Жоандер Сантос, фестиваль получает международный статус. За те три дня, пока он будет идти, зрители смогут насладиться разнообразнейшими номерами, композициями и неповторимой манерой исполнения каждого из выступающих.

5 августа на сцену выйдут Константин Власенко, Светлана Сорокина и рыбинская группа «Inception». Все они уже доказали свой профессионализм в области джаза, и считаются одними из лучших исполнителей этого жанра в России. Затем выступит группа «Мимонот» из Москвы. Ее лидер, Игорь Лазарев, выпускник Гнесинского училища широко известен среди авторов-исполнителей как певец и джазовый гитарист. И в завершение первого дня представят свое творчество Олег Анохин и Надежда Толстая с программой авторского переосмысления советских песен 70-80х годов.

6 числа зрители смогут увидеть ансамбль, хорошо известный как у нас в стране, так и в Европе и Америке. Чета Бутманов, Олег и Наталья, образовали квартет и уже долгое время сочиняют джазовую музыку на родном языке. Еще одним интересный исполнитель, творчество которого не оставит равнодушным - Сергей Старостин. На данный момент он лидер российского этноджаза, выступающий по всему миру певец и кларнетист, также использующий многие народные инструменты. Вместе с ним выступит арт-квартет Тима Дорофеева - победитель конкурса инструментальных квартетов телеканала «Культура», один из лидеров этно-фьюжна в нашей стране. В родном городе вновь выйдет на сцену популярная российская певица Нина Шацкая. Ей будет аккомпанировать коллектив, имеющий многолетний опыт эстрадно-джазового исполнительства, джаз-оркестр им. Аркадия Шацкого.

8 августа программу фестиваля продолжат группа Станислава Майнугина, гитарист Сергей Коренев из Новороссийска и детский хор «Соколята». Они исполнят из авторских песен саксофониста Стаса Майнугина на русском языке, композиций Вадима Майнугина для хора и джаз-ансамбля, и версий джазовых стандартов. Изюминкой фестиваля станет Жоандер Сантос - талантливый гитарист и композитор из Бразилии. Он играет в нескольких стилях музыки: босса-нова, фьюжн, блюз, фанк. И, наконец, в завершение программы продемонстрирует свое творчество Мариам Мерабова - звезда отечественной эстрады и джаза.

Таким образом, за три дня зрители смогут окунуться в атмосферу солнечного Запада, родины джаза, с которой тонко переплетется особый дух русских музыкальных традиций. Поэтому приглашаем всех жителей и гостей Рыбинска посетить это необычное, первое в своем роде мероприятие.