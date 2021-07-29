День города Рыбинска: на концертах звезд сделают антиковидную зону

Попасть в фан-зону смогут только зрители с сертификатом о вакцинации или с ПЦР-тестом. ФОТО: администрация Рыбинска

7 августа в Рыбинске отметят 950-летие Рыбинска. На площади перед Дворцом спорта «Полет» выступят Сергей Трофимов и группа «Rasa» но попасть в фан-зону у самой сцены смогут только зрители с сертификатом о вакцинации, в том числе и одним компонентом, или с ПЦР-тестом, сделанным не более 72 часов назад. В общий сектор – в зеленую зону от «Полета» до Вечного огня – смогут пройти вес желающие. Но необходима предварительная регистрация для получения электронного билета.

Всего будет роздано пять тысяч билетов: в фан-зону около 1,5 тысяч, в общий сектор – 3,5 тысячи.

Как получить билеты на концерт:

- форма размещена здесь. Если нет возможности заполнить ее самостоятельно, можно обратиться к специалистам Общественно-культурного центра (кабинет 229, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00, телефон 28-33-73);

- после заполнения формы на электронную почту придет билет с QR-кодом. Его нужно будет предъявить на входе в нужный сектор.

Для входа в фан-зону нужно предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации: на бумажном носителе или на сайте Госуслуги.

Дети до 18 лет могут пройти только с родителями. Для несовершеннолетних не нужны ни билеты, ни сертификаты, ни справки.