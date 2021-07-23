Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 июля 2021 года: за неделю умерли 32 человека, заразились 1411

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 48 141(+200)

Умерли: 814 человека (+6)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

За неделю в Ярославской области от COVID-19 скончались 32 человека, количество зараженных увеличилось на 1411 человек. А вот вылечившихся за семь дней в два раза меньше - 662 ярославца.

По данным оперштаба, на данный момент госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1657 пациентов: 1188 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 469 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 25224;

Рыбинск – 4218;

Ростовский МР - 2670;

г.о. Переславль-Залесский - 2846;

Тутаевский МР -1674;

Ярославский МР - 1701;

Угличский МР - 2016;

Борисоглебский МР - 1226;

Некрасовский МР -1211;

Гаврилов-Ямский МР – 921;

Пошехонский МР - 704;

Рыбинский МР - 621;

Даниловский МР - 705;

Мышкинский МР - 445;

Большесельский МР - 420;

Некоузский МР - 586;

Любимский МР - 377;

Первомайский МР - 353;

Брейтовский МР - 223.