Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 июля 2021 года: за неделю умерли 32 человека, заразились 1411

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 48 141(+200)
Умерли: 814 человека (+6)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
За неделю в Ярославской области от COVID-19 скончались 32 человека, количество зараженных увеличилось на 1411 человек. А вот вылечившихся за семь дней в два раза меньше - 662 ярославца.
По данным оперштаба, на данный момент госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1657 пациентов: 1188 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 469 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 25224;
Рыбинск – 4218;
Ростовский МР - 2670;
г.о. Переславль-Залесский - 2846;
Тутаевский МР -1674;
Ярославский МР - 1701;
Угличский МР - 2016;
Борисоглебский МР - 1226;
Некрасовский МР -1211;
Гаврилов-Ямский МР – 921;
Пошехонский МР - 704;
Рыбинский МР - 621;
Даниловский МР - 705;
Мышкинский МР - 445;
Большесельский МР - 420;
Некоузский МР - 586;
Любимский МР - 377;
Первомайский МР - 353;
Брейтовский МР - 223.