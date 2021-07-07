В Костромской области застрелили 4-летнюю девочку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Буйском районе Костромской области 6 июля от случайного выстрела из охотничьего ружья погибла 4-летняя девочка. В больницу с огнестрельным ранением ребенка привезла мама. Малышка уже находилась в состоянии клинической смерти. Несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти девочку медики не смогли. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

В первую очередь следователям нужно понять, кто произвел выстрел из ружья, который стал смертельным для малышки. По данным портала Life.ru, который ссылается на свой источник, случайно застрелил девочку ее 9-летний брат. Однако в региональном СКР эту информацию не подтверждают – следственные действия еще идут.

- На место происшествия сейчас работают следователи, идет допрос членов семьи. Обнаружено охотничье ружье, кому оно принадлежит, сейчас устанавливается. Проведен осмотр места, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, получен материал, характеризующий семью, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Как сообщает областная прокуратура, охотничье ружье не было зарегистрировано. Хранилось оно в гараже и вся семья, в том числе и маленькие дети, имели к нему доступ.

- Буйская прокуратура начала проверку в связи с гибелью 4-летней девочки. Будет проверено исполнение законодательства об обороте оружия, а также деятельность органов системы профилактики и условия жизни и воспитания погибшей, - сообщили в ведомстве.

В Костромской области это не первый случай, когда из-за неаккуратного обращения с оружием страдают дети. В конце июня 7-летний мальчик случайно выстрелил из пневматического пистолета в 4-летнего брата. Ребенка, к счастью, спасли. Как выяснилось позже, мама мальчиков сама разрешила детям взять пистолет.