«Легкое дыхание» санатория «Углич»

Спальный корпус санатория «Углич». ФОТО предоставлено санаторием «Углич»

Москвичка, 62-летняя Cветлана Виноградова, тяжело переболевшая COVID-19, стала участницей медицинской программы «Легкое дыхание», разработанной врачами санатория «Углич». «Моя благодарность всему медицинскому персоналу санатория, - написала после курса восстановительного лечения в книге отзывов жительница

- Особенно Ирине Павленковой за грамотный подбор упражнений по дыхательной гимнастике и ЛФК. За три недели я заметное улучшение своего состояния после перенесенного ковида! Спасибо за возвращение качества жизни!»

- Наша антиковидная программа не случайно получила название «Легкое дыхание», - говорит главный врач ФГБУЗ Санатория «Углич» Любовь Багина. - Осложнения со стороны дыхательной системы встречаются наиболее часто, особенно у людей, переболевших тяжело, с развитием пневмонии.

- А что же входит в программу, кроме ЛФК?

- Наша программа комплексная, включает аппаратную физиотерапию, методы традиционной респираторной реабилитации, лечение водными процедурами, массаж, оксигенотерапию (лечение кислородом). В комплекс восстановительного лечения входят, в том числе сеансы в спелеокамере - рукотворной пещере из плит сильвинитовой породы, привезенных из Соликамска. Очень полезно перенесшим новую коронавирусную инфекцию и лечение горным воздухом - гипокситерапией. Метод основан на использовании газовой смеси с низким содержанием кислорода, в результате чего стимулируется дыхательный центр, улучшаются вентиляция и газообмен в легких, снимается бронхоспазм. Хочу отметить, что наш санаторий находится на берегу Волги в березовой роще. Климат леса усиливает эффект проводимого лечения. Это отмечают все, кто приезжает к нам: «Ваш воздух настолько чист и целителен, что им невозможно надышаться».

- Чем вызвано решение санатория начать работать в сфере постковидного синдрома?

- Вот уже второй год мы живем в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и она, к сожалению, не отступает. Перенесенное заболевание оставляет после себя тяжелые осложнения, которые требуют раннего восстановительного лечения. Помочь людям, переболевшим ковидом, - задача санаториев, где возможно провести такое лечение.