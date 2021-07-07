Ярославские рабочие династии известны на всю страну

Евгений, Алексей и Александр Федоровы. Фото из архива ООО «Коксохиммонтаж - Волга»

На предприятии «КХМ-Волга», которое специализируется на промышленном строительстве, выполнении заказов по изготовлению металлоконструкций для самых жизненно важных отраслей экономики, трудятся сразу несколько известных на всю страну семейных династий.

Братская традиция

Представители замечательной братской династии Федоровых - Александр, Евгений и Алексей - работают вместе уже более десяти лет. Два брата Федоровых уже работали несколько лет сборщиками металлоконструкций в одной бригаде, когда к ним присоединился младший, Алексей, после окончания профессионального училища в Семибратово по специальности мастер технического обслуживания.

- Сначала я нашел работу по специальности и проработал около месяца, - вспоминает Алексей. - Потом старшие братья позвали к себе: и работа интереснее, и платили лучше. Я пришел на «КХМ-Волга» в сентябре 2006 года, не зная почти ничего. Братья учили меня, что называется, «с нуля».

Поначалу работа у новичка была легкая - разбирать контейнеры, которые приходили на предприятие. Работал и на складе, и подсобным рабочим в бригаде. В мае 2007 года ушел в армию. Братья все это время продолжали трудиться на предприятии. В 2008 году Алексей вернулся из армии и вновь начал работать на «КХМ-Волга».

- Раньше было в чем-то проще, - продолжает старший брат Алексей Федоров. - Предприятие было небольшое, и меня, по сути, неопытного новичка, взяли на работу. Сейчас, когда на «КХМ-Волга» трудится около 400 человек, на работу принимают уже опытных специалистов. А тогда мне дали шанс работать и учиться. Так я обучился на оператора передвижных термических установок. Но термообработка - работа сезонная, и я параллельно с 2009 года работал сборщиком металлоконструкций.

Сейчас специализация бригады Алексея Федорова - выполнение нестандартных задач. Обычный рабочий день бригады начинается с того, что мастер дает чертежи проекта и помогает выбрать нужные заготовки. Затем Алексей как бригадир распределяет задачи: кто-то лучше пилит металл, кто-то лучше рубит, кто-то собирает.

Настоящие мастера не боятся сложных задач

- Нередко к нам обращаются, когда нужно сделать что-то такое, что еще никто в Ярославле не делал нестандартные металлоконструкции, - подчеркивает Алексей Федоров. - Производим различные емкости, резервуары, трубы по специальным заказам. Основная трудность в том, что все в первый раз. Но это и интересно. Чем сложнее, тем интереснее. Опираемся, в первую очередь, на свой опыт. Сейчас на предприятии появился инженер-технолог, он подсказывает, как лучше сделать ту или иную деталь.

Изделия, которые изготавливает бригада Алексея Федорова, чаще всего собираются на месте, поэтому в цеху делаются только заготовки. Недавно был заказ на дымовую трубу: каждый ее «кусок», который делало «КХМ-Волга», был длиной 4,5 метра и диаметром 3 метра. А всего труба была высотой около 90 метров.

- Все наши задачи нестандартные, - продолжает рассказ Алексей Федоров. - Недавно мы делали реактор для одного из ярославских предприятий. Трудности заключались в его размерах (шесть на шесть метров) и в материале - его нужно было сделать из нержавейки, а это совсем другие способы соединения деталей.

Когда готовый реактор нужно было отдавать заказчику, пришлось снимать створку ворот и разбирать часть стены цеха около входа, иначе изделие невозможно было вывезти.

- С братьями мы сначала работали в одном цеху, но в разных бригадах, - говорит Алексей Федоров. - А с расширением производства они начали трудиться на другой площадке. И если моя бригада специализируется на нестандартных заказах, то «конек» братьев - изготовление большого объема стандартных металлоконструкций.

На работе братья Федоровы встречаются нечасто, потому что и график не совпадает, и в силу разных задач - производственные площадки разные.

- На предприятии коллектив хороший, как одна семья, - говорит Алексей Федоров. - Но чувство, что рядом трудятся мои братья, - это трудно высказать словами. Наверное, правильнее всего, сказать, что мне спокойнее работать, зная, что братья рядом.

- Трудовые династии - это не просто передача навыков и мастерства от отца к сыну или от брата к брату, - поясняет директор «КХМ-Волга» Валерий Земсков. - Это и передача уважительного отношения к профессии, что очень важно для здоровых отношений в коллективе, который рассчитывает на решение самых сложных производственных задач на гигантских стройках современности. И трудовые семейные династии Федоровых и Красных - наглядный и яркий пример преемственности поколений.

Династия Красных работает на ярославском предприятии 14 лет. Фото из архива ООО «Коксохиммонтаж - Волга»

Работа на одном предприятии еще больше объединила семью

Почти 15 лет работает на «КХМ-Волга» династия Красных. История этой замечательной династии началась в 2006 году, когда глава династии Игорь Федорович перешел на «КХМ-Волга» и возглавил сварочный участок.

А через несколько лет, сначала на производственную практику, пришел студентом сын Игоря Сергей.

- Опыт сыну понравился, летом следующего года он вновь устроился работать. Когда учеба закончилась, Сергей ушел в армию. Уже когда он вернулся на гражданку, у нас состоялся разговор. Сын сказал, что хотел бы работать на том же предприятии, что и я, - рассказывает Игорь Красных.

В результате Сергея приняли на работу монтажником в монтажную бригаду. А через несколько лет на предприятии создали участок антикоррозийной защиты. Качественно готовить металл к покраске оказалось удобнее и выгоднее на своем предприятии, чем передавать другим организациям.

Красных-младший перешел на работу оператором дробеструйной камеры. Он занимался тем, что обрабатывал металл до чистой поверхности с определенным процентом шероховатости, чтобы потом передать на покраску.

- Пару лет назад встал вопрос о расширении штата лаборатории. Надо было выполнять больше работы, требовались дополнительные руки. Ну и я вышел к нему с предложением: «Не хочешь ко мне дефектоскопистом?» Работа ответственная, требует определенных знаний и умений. Сын согласился. Осенью отучился, получил квалификационное удостоверение, теперь равноправный дефектоскопист 4-го разряда с правом проведения контроля, - с гордостью в голосе рассказывает о сыне отец.

По отзывам руководства, тандем старшего и младшего Красных работает слаженно. Игорь Викторович уверен, что отношения отца и сына не мешают отношениям начальника и подчиненного. Способствует этому ответственное отношение к работе.

- Если человек не шалопай, а ответственно подходит к своей работе - проблем нет и это вполне удобно. Мне не нужно его заставлять. Все делает без вопросов, - поясняет Игорь Красных. - И в общении очень легко. Никто никого не стесняется, все можно обсудить и спокойно решить. Пожалуй, даже быстрее, чем с другими.

Три года назад к мужу и сыну присоединилась Ольга Красных. Она пришла на предприятие на должность секретаря ОТК. Чтобы фиксировать документацию по качеству поступающих материалов. И теперь работа на знаменитом предприятии «КХМ-Волга» стала и общим семейным делом.