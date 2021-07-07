Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 июля 2021 года: от COVID-19 умерли еще 5 человек

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Всего заражений в Ярославской области: 44 926 (+177)

Умерли в Ярославской области: 738 человек (+5)

За последние сутки в Ярославской области от коронавируса скончались еще пять человек – второй день подряд статистика летальных исходов держится на этой отметке. Увеличилось и число зараженных: вчера, 6 июля, прирост за сутки составил 161 человека, сегодня – уже 177 заболевших.

В Ярославской области продолжается вакцинация от COVID-19. Узнать, где находятся мобильные пункты, в которых не требуется предварительная запись, можно здесь.

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

Всего заражений в России: 5 682 634 (+23 962)

Умерли в России: 140 041 (+725)