Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 июля 2021 года: от COVID-19 умерли еще 5 человек

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Всего заражений в Ярославской области: 44 926 (+177)
Умерли в Ярославской области: 738 человек (+5)
За последние сутки в Ярославской области от коронавируса скончались еще пять человек – второй день подряд статистика летальных исходов держится на этой отметке. Увеличилось и число зараженных: вчера, 6 июля, прирост за сутки составил 161 человека, сегодня – уже 177 заболевших.
В Ярославской области продолжается вакцинация от COVID-19. Узнать, где находятся мобильные пункты, в которых не требуется предварительная запись, можно здесь.
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
Всего заражений в России: 5 682 634 (+23 962)
Умерли в России: 140 041 (+725)