Мобильные пункты вакцинации в Ярославской области: адреса

КП-Ярославль рассказывает, где можно привиться без предварительной записи Фото: Правительство Ярославской области

Статистика по коронавирусу в Ярославской области, как и в целом по стране, стабильно ухудшается. Не удивительно, что по этой причине многие кинулись делать прививки, других вакцинироваться побудила настоятельная просьба работодателя, третьим сертификат о вакцинации необходим для выезда за границу или поездки в столицу. И как итог – прививочные пункты переполнены, ярославцы жалуются, что вакцины на всех не хватает.

Сейчас в Ярославской области работает несколько мобильных пунктов вакцинации, где можно привиться без предварительной записи. Большая часть из них развернула в торговых центрах.

– Желающих пройти вакцинацию в торговых центрах в последнее время очень много, а в этом ТЦ на пересечении Московского проспекта и улицы Калинина особенно. Возможно, немалую роль играет акция, благодаря которой вакцинированные могут выиграть смартфон, – уточнил главный врач Ярославской ЦРБ Андрей Шошин. – Поток людей практически не иссякает. С момента открытия в конце мая здесь мы уже привили больше 1350 человек.

Из-за большого наплыва желающих выездные пункты увеличили часы приема. Рассказываем, как работают мобильные пункты вакцинации в Ярославле и Рыбинске.

Ярославль:

- ТРЦ «РИО», Тутаевское шоссе, 1,

- ТРЦ «Вернисаж», поселок Нагорный, улица Дорожная, 6а,

- ТРЦ «Аура», улица Свободы, 46а,

- ТРЦ «Альтаир», Ленинградский проспект, 123,

- Гипермаркет «Леруа Мерлен», поселок Красный Бор, 1,

- Ярославский цирк, улица Свободы,69.

Рыбинск:

- ТЦ «Сенная площадь», улица Герцена, 62,

- МФЦ, пр. Батова, 1,

- Общественно-культурный центр, улица Чкалова, 89.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.