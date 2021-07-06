Партия «Новые люди» представила ярославских кандидатов в депутаты Госдумы

Фото предоставлено партией "Новые люди"

В воскресенье в Москве состоялся предвыборный съезд партии «Новые люди». Определить кандидатов в депутаты Госдумы и заручиться поддержкой коллег из соседних регионов - все цели были достигнуты.

Общефедеральную часть списка возглавил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он напомнил, что успех прошлогодних кампаний на выборах в региональные заксобрания позволил создать более 600 избирательных штабов в разных городах.

Второй номер - народный мэр Якутска, советник Нечаева Сардана Аксентьева. По приглашению руководителя ярославского отделения партии Эдуарда Коробейникова она обещала стать гостьей столицы Золотого кольца.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

- Я непременно приеду в Ярославль, но не только, чтобы полюбоваться его красотами! Моя цель - консультации с жителями. Очень правильно, что вы настаиваете на прямых выборах мэра. Нужно требовать от законодательного собрания принятия соответствующего решения. А если они вас не слушаются, меняйте и выбирайте новых людей! - обратилась Сардана Владимировна к ярославцам.

Сам Эдуард Коробейников возглавил территориальную группу, в которую вместе с Ярославской вошли Костромская и Вологодская области.

- Эти три региона, так или иначе связаны с главной водной артерией России. Сейчас в России реализуется очень важный проект - «Оздоровление Волги», но едва ли не каждую неделю мы слышим о проблемах, которые возникают в разных регионах. Похоже, кое-где новые очистные сооружения построены только на бумаге, а в действительности не работают. Очень важно наладить систему общественного контроля таких важных проектов, - заявил Коробейников.

По 194 одномандатному округу «Новые люди» выдвинули заместителя руководителя регионального отделения Владислава Мирошниченко. По 195 округу баллотируется его коллега Владимир Карпов.