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Общество6 июля 2021 12:25

Партия «Новые люди» представила ярославских кандидатов в депутаты Госдумы

Они будут добиваться возврата к прямым выборам мэра
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Фото предоставлено партией "Новые люди"

Фото предоставлено партией "Новые люди"

В воскресенье в Москве состоялся предвыборный съезд партии «Новые люди». Определить кандидатов в депутаты Госдумы и заручиться поддержкой коллег из соседних регионов - все цели были достигнуты.

Общефедеральную часть списка возглавил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он напомнил, что успех прошлогодних кампаний на выборах в региональные заксобрания позволил создать более 600 избирательных штабов в разных городах.

Второй номер - народный мэр Якутска, советник Нечаева Сардана Аксентьева. По приглашению руководителя ярославского отделения партии Эдуарда Коробейникова она обещала стать гостьей столицы Золотого кольца.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Фото предоставлено партией "Новые люди"

- Я непременно приеду в Ярославль, но не только, чтобы полюбоваться его красотами! Моя цель - консультации с жителями. Очень правильно, что вы настаиваете на прямых выборах мэра. Нужно требовать от законодательного собрания принятия соответствующего решения. А если они вас не слушаются, меняйте и выбирайте новых людей! - обратилась Сардана Владимировна к ярославцам.

Сам Эдуард Коробейников возглавил территориальную группу, в которую вместе с Ярославской вошли Костромская и Вологодская области.

- Эти три региона, так или иначе связаны с главной водной артерией России. Сейчас в России реализуется очень важный проект - «Оздоровление Волги», но едва ли не каждую неделю мы слышим о проблемах, которые возникают в разных регионах. Похоже, кое-где новые очистные сооружения построены только на бумаге, а в действительности не работают. Очень важно наладить систему общественного контроля таких важных проектов, - заявил Коробейников.

По 194 одномандатному округу «Новые люди» выдвинули заместителя руководителя регионального отделения Владислава Мирошниченко. По 195 округу баллотируется его коллега Владимир Карпов.

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