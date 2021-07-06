Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 июля 2021 года: от COVID-19 скончались 5 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 44 749 (+161)

Умерли в Ярославской области: 733 человек (+5)

В Ярославской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. За сутки от COVID-19 скончались еще 5 человек. За шесть дней июля – 27.

Растет и число заражений. С 23 июня впервые за долгое время число заболевших в день перешло отметку в 100 человек и с этого дня продолжает расти.

Скриншот Яндекс.Статистика

Коронавирусные ограничения в Ярославской области:

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

Всего заражений в России: 5 658 672 (+23 378)

Умерли в России: 139 316 (+737)