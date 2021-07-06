В Рыбинске не могут понять, почему питьевая вода пахнет болотом

Специалисты "Водоканала" готовые выехать на места и взять пробы воды. Фото: сайт ГП ЯО "Северный водоканал", "Рыбинский дневник"

В выходные рыбинцы стали массово жаловаться на неприятный запах от холодной воды. Наиболее часто сообщения поступали от жителей Веретья, Скомороховой горы, Копаево и Волжского.

- Тошнотворный запах дуста. Вода непригодна для приготовления пищи.

- В Северном холодная вода пахнет тиной.

- Пахнет и от кипяченой, и от белья после стирки. Запах как плесени.

И таких сообщений за последние несколько дней масса. Глава города Денис Добряков поручил разобраться с жалобами жителей. Как пояснили в «Северном водоканале», проведена проверка всех ступеней водоподготовки и промывки системы. В выводные дни лаборатория предприятия контролировала пробы воды каждые 15 минут. И все показатели, как утверждают специалисты компании, в норме и соответствовали СанПиН.

Правда, одно объяснение неприятному запаху от питьевой воды все же нашлось и это - аномальная жара. Из-за нее, по словам специалистов, началось раннее цветение Рыбинского моря.

- В понедельник отбирали пробы воды в разных районах из городских сетей. Отклонений также не зафиксировано. Если жалобы будут продолжаться, специалисты водоканала готовы совместно с управляющими компаниями выходить по конкретным адресам, брать пробы воды и анализировать качество, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Денис Добряков.

На официальном сайте ГП ЯО «Северный водоканал» также появилось сообщение о том, что работники лаборатории готовы выехать по адресам, где по заявлению жильцов вода неприятно пахнет.

- Нам нужно по одному адресу в разных районах города, поэтому сразу оговоримся, что по всем адресам выехать не сможем. По всем адресам, по которым выедем сделаем фото и опубликуем результаты анализов. О готовности принять лаборанта просим написать под этим постом на официальной странице водоканала в соцсети с указанием адреса, - говорится в сообщении.

А жалобы продолжают поступать:

- Запах при кипячении воды только усиливается, в нашем доме №2 на Димитрова почти все семьи с детьми, много многодетных. А в «Водоканале» нам посоветовали воду покупать, раз качество не устраивает! Пусть привозят воду в машинах, со скважин, это издевательство над жителями! Да и цена за этот ужас все выше и выше. Кто за это ответит? Будем вызывать областную санэпидстанцию, а затраты, по суду, на «Водоканал».