Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Иваново5 июля 2021 16:54

В Ивановской области от COVID-19 умерла молодая женщина

Около недели она лечилась «народными» методами
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ивановской области от коронавируса умерла 35-летняя женщина

В Ивановской области от коронавируса умерла 35-летняя женщина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановской области от коронавируса умерла 35-летняя женщина, мама маленького ребенка. По словам директора регионального департамента здравоохранение Артура Фокина, около недели жительница области болела, но не обращалась к врачам, а лечилась так называемыми народными методами, игнорируя противовирусные препараты.

Уже когда организм был истощен болезнью, женщина вызвала медиков. Ее сразу же госпитализировали в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, но спасти молодую маму не удалось. Легкие были поражены уже на 60%.

По словам Артура Фокина, такие случаи – уже не единичны и предупреждает, что молодой возраст не дает гарантии легкого течения болезни.

- 43% госпитализированных в стационары – это люди от 18 до 45 лет, - уточняет руководитель департамента здравоохранения.

Общество: ВОПРОС ДНЯ