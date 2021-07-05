В Ивановской области от COVID-19 умерла молодая женщина

В Ивановской области от коронавируса умерла 35-летняя женщина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановской области от коронавируса умерла 35-летняя женщина, мама маленького ребенка. По словам директора регионального департамента здравоохранение Артура Фокина, около недели жительница области болела, но не обращалась к врачам, а лечилась так называемыми народными методами, игнорируя противовирусные препараты.

Уже когда организм был истощен болезнью, женщина вызвала медиков. Ее сразу же госпитализировали в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, но спасти молодую маму не удалось. Легкие были поражены уже на 60%.

По словам Артура Фокина, такие случаи – уже не единичны и предупреждает, что молодой возраст не дает гарантии легкого течения болезни.

- 43% госпитализированных в стационары – это люди от 18 до 45 лет, - уточняет руководитель департамента здравоохранения.