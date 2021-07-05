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Кострома 5 июля 2021 15:56

Костромичей обвиняют в жестоком убийстве двух пенсионеров, кражах и разбоях

Организовала преступную группу женщина, потом мужчины стали действовать самостоятельно
Полина Вачнадзе
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Жертвами злоумышленников стали пенсионеры из двух костромских деревень

Жертвами злоумышленников стали пенсионеры из двух костромских деревень

Фото: Павел КЛОКОВ

В Костромской области следователи завершили работу над уголовным делом, по которому проходят четверо обвиняемых и одна из них – женщина. Именно она, как говорится в деле, и организовала преступную группу, которая совершила первое преступление. С него все и началось.

На первое свое дело злоумышленники, считает следствие, вышли в 2019 году. В планах было украсть миллион рублей из дома 70-летнего пенсионера, проживающего в деревне Лаврово Нерехтинского района.

- В преступную группу женщина привлекла ранее неоднократно судимого жителя города Волгореченска, а также его знакомого – гражданина иностранного государства, скрывшегося за пределами Российской Федерации после совершения преступления, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Организатор и члены преступной группы заранее спланировали совершение преступления, распределили роли и осуществляли наблюдение за домом потерпевшего, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

19 июня пенсионер уехал по своим делам. Один из злоумышленников влез к нему в дом, другой – следил рядом за обстановкой. Но в тайниках у дедушки вместо миллиона нашли лишь 65 тысяч рублей. Преступникам пришлось уйти, так как их предупредили – хозяин едет домой. После этого неудачного для них дела банда распалась.

Но в декабре один из злоумышленников взялся за старое и привлек «к делу» своего знакомого. Как пояснили в региональном СКР, мужчины напали на 89-летнего пенсионера, который жил в доме в деревне Дуново: сначала избили дедушку, потом убили его, а из дома украли имущество и деньги на общую сумму в 3 миллиона 225 тысяч рублей. С собой прихватили и самодельный пистолет.

Через несколько дней обвиняемые вернулись на место преступления, чтобы скрыть следы злодеяния. На машине они вывезли тело пенсионера за несколько километров от дома и бросили в дренажную канаву. Позже нашли только скелетированные останки пожилого человека.

Но не давала преступникам покоя мысль, что у того, первого пенсионера из деревни Лаврово, где-то спрятаны 3 миллиона… И в январе 2020 года мужчины вернулись в тот дом.

Пенсионера убили, а деньги так и не нашли. С места преступления нелюди скрылись, унося с собой 3,5 тысячи рублей.

- Следует отметить, что убийства пожилых людей были совершены в условиях неочевидности. Обвиняемые использовали маски и перчатки, продумывали пути отхода с мест преступлений, вывезли тело одного из потерпевших с места происшествия, то есть принимали меры к сокрытию следов преступлений. Данные убийства раскрыты в результате грамотной, тщательной и кропотливой работы следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Костромской области. В ходе тщательного осмотра дома потерпевшего в деревне Лаврово крупная сумма денежных средств была обнаружена следователем в специально оборудованном тайнике, - пояснили в СКР.

Кроме убийств и разбоев на совести обвиняемых хищения металлических пролетов заборов с нефтебазы и корова, которую злоумышленники украли и продали на мясо.

По данному уголовному делу следствием назначено и проведено около 30 судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Допрошены 25 свидетелей, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, приобщены вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Объем уголовного дела составил 20 томов.

Происшествия: КРИМИНАЛ