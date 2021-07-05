День памяти и скорби ветеранов боевых действий в Ярославле

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1 июля в России отмечалась памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной. Так сложилось, что в современной истории Россия – участник многих вооруженных конфликтов. День ветеранов боевых действий – это событие в память о тех, кто, боролся за геополитические интересы Отечества. В 2009 году у праздника появилось более «звучное» название – «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

В этот день представители Союза ветеранов Афганистана, Союза десантников и ветеранов боевых действий на Северном Кавказе собрались вместе, чтобы возложить цветы к памятникам солдат, погибших на Северном Кавказе.

- 1 июля – памятная дата для всех, кто воевал за Россию в войнах и в вооруженных конфликтах, – рассказал руководитель общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе "ЗАЩИТНИК" Тарас Сидорин. – Также в этот день посетили с коллегами одинокого инвалида, ветерана боевых действий в Афганистане Юру Жирнова и принесли от благодарных ярославцев продукты, в рамках проекта «Тележка Добра». А после этого мы побывали в благотворительном фонде помощи тяжело больным детям «Дети Ярославии» и передали комплект технических средств реабилитации для инвалидов. Они точно правильно им распорядятся, мы в этом не сомневаемся.

- Мы с большой благодарностью приняли помощь, которую передадим нашим друзьям из Ростовского района – подопечным Дома милосердия кузнеца Лобова, – рассказала Президент благотворительного фонда Ольга Канавина.