Пахнет болотом: жители Рыбинска жалуются на отвратительный запах от воды

Водой, которая течет из кранов в Рыбинске, невозможно ни умываться, ни готовить на ней Фото: Полина Вачнадзе

Жители Рыбинска массово жалуются на отвратительный запах от питьевой воды. Уже несколько дней подряд люди не могут нормально помыться, для приготовления еды используют покупную воду. Рыбинские паблики переполнены возмущением и негодованием местных жителей.

- Что у нас в Рыбинске с водой? Почему она так воняет, кошмар какой-то, даже фильтр не спасает от этой вони? – пишут рыбинцы в «подслушках».

- Дустом натуральным воняет.

- Холодная вода из-под крана болотиной тянет. Вчера постирал шмотки, болотом тянет. Воду кипяченую в вечера вообще пить невозможно.

- Вода очень пахнет плесенью.

- Дустом пахнет, даже когда прокипятишь.

- Гагаринский район, третий день от воды несет дустом, думал один такой привередливый, оказалось, что весь город это испытывает.

- Уже несколько дней невозможно ни умыться, ни зубы почистить. Противно.

В ГП ЯО «Северный водоканал» это неприятное явление объяснили… аномальной жарой:

- Она раньше обычного запустила процесс цветения в Рыбинском море, который является водоисточником. Весь день технологи водоканала корректировали и регулировали технологический процесс очистки воды на станциях ОСВ-1 И ОСВ-2. Параллельно велась промывка системы водоснабжения. Между тем отметим, что согласно данным Центральной лаборатории, которая ежечасно отслеживает показатели воды в городе, по всем определяем показателям вода соответствует нормам питьевой, отклонения зафиксированы только по показателю - запах.