Александр Добычин: «Сильная страна невозможна без сильных регионов, а сильные регионы начинаются с крепкой семьи»

Александр Добычин уверен в своих силах. Фото предоставлено партией "Родина"

Добычин Александр Владимирович родился в Ярославле 7 апреля 1981 года в семье военнослужащего. В 1988 году начал обучение в средней школе №32 в Брянске. Но в связи с тем, что отца по службе постоянно переводили в разные регионы, учился в разных школах: в Брянске, в Сызрани, в Ярославле. В 1998 году окончил 11-ый военно-патриотический класс в школе №59 г. Ярославля.

В августе 1998 года поступил в Ярославский Филиал Военного Финансово-Экономического Университета (бывший ЯВВФУ) на факультет Финансы и кредит. В 2003 году окончил обучение и получил полное высшее образование по специальности «Экономист».

С июля 2003 года по 2005 год служил в Комсомольске-на-Амуре начальником финансовой службы – главным бухгалтером в Железнодорожных войсках в/ч 44912.

После приезда в Москву с 2007 года работал Госналогинспектором в МИФНС по Крупнейшим налогоплательщикам №1, специалистом департамента внутреннего аудита центрального офиса ОАО «ВСК», ведущим специалистом отдела экономического анализа УК «ДС» Холдинг».

В 2010 году с командой из ДонСтрой Холдинга перешел на работу в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», на должность заместителя директора по экономике и финансам.

- Благодаря своей работе я получил большой опыт в реализации крупных проектов. Считаю, в том числе, своей заслугой спасение предприятия ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» и вывод его из предбанкротного состояния, – рассказал Александр.

В 2011 году Александр Добычин участвовал в реализации межправительственного соглашения между РФ и США по прекращению производства оружейного плутония и строительства замещающих мощностей в городе Северск и Железногорск. А также являлся постоянным участником переговоров с представителями американских спецслужб, работающих в Raytheon Technical Services Company.

Работал в Группе компаний ГРАС: с 2012 года в МПРК «ГРАС» руководителем отдела бюджетирования и отчетности, а с 2013 года в МФК «ГРАС» руководителем контрольно-ревизионного управления.

С 2017 года и по настоящее время Александр Добычин является директором Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт».

- На момент избрания меня директором, организация не справлялась со своими обязательствами. А сегодня это стабильная и надежная организация, которая работает и развивается, дает новые рабочие места, – отметил родинец.

Во время учебы в ЯФВФЭУ получил спортивный разряд по военно-спортивному комплексу во время соревнований между военными высшими учебными заведениями.

- Еще, будучи вне политики, я всегда стремился помогать людям, по возможности, заниматься благотворительностью, просто такой уж я человек по своей природе – не могу пройти мимо, если кто-то нуждается в помощи. В партии я нашел своих единомышленников: простых, отзывчивых, честных, добрых ребят, таких же, как и я, – рассказывает Александр. – Помогаю волонтерам, ухаживающим за стариками и одинокими людьми, а также поддерживаю Ютуб каналы, занимающиеся отмывкой мозгов после их засорения западной и прозападной пропагандой. Поддерживаю патриотические движения, в том числе Юнармию, участвую в мероприятиях, как посвящения, так и обучения ребят. Мне нравится этим заниматься, вот честно, это греет мне душу. С грустью наблюдаю множество проблем в нашем регионе, а равнодушие местных органов власти просто убивает!

Александр уверен, что вместе с моими соратниками сможет сломать сложившуюся систему безразличия, и заставить чиновников заниматься развитием региона.

- Чувствую, что способен масштабнее участвовать в развитии своего региона, решать проблемы людей и влиять на ситуацию. Как коренной ярославец и человек, который имеет большой опыт руководящей работы в крупных организациях, вижу потенциал нашей земли и знаю, как его реализовать. Почему именно «Родина» – отвечу: по-моему мнению партия «Родина» – это единственная в стране партия, у которой есть реальная продуманная экономическая программа, без абстракций, без утопии, без фальшивых обещаний и полемики, говорю это как профессиональный экономист со стажем. В такое непростое время необходимо бросить все силы на экономическое и социальное развитие региона, вкладывать средства в инфраструктуру, промышленность, науку и образование, воспитание нового, здорового поколения, на возврат образования и медицины в состояние доступности для всех граждан. Также хочу отметить, что положение с демографией в стране просто катастрофическое. Ювенальщики и пропагандисты так называемых «западных ценностей», нанесли институту семьи серьезный урон. Огромное количество разводов, дети, растущие в неполных семьях, все это наносит колоссальный ущерб будущему, как региона, так и страны в целом. Основа любого государства – это семья. Не будет здоровой семьи – не будет ничего, никакого будущего. Это как инфраструктура для экономики. Необходимо поддерживать в первую очередь создание и сохранение полной семьи. Моя цель – развитие региона, достойная жизнь, самореализация и комфортная социальная среда для жителей нашей общей родной Ярославской земли. Сильные регионы начинаются с крепкой семьи. Сильная страна невозможна без сильных регионов! – заявил Александр Добычин.