Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 июля 2021 года: за сутки умерли четыре человека, 149 заболели

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 44 125 (+149)

Всего заражений в России: 5 561 360 (+23 218)

Умерли в Ярославской области: 714 человек (+4)

Умерли в России: 136 565 (+679)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 50-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в различных торговых комплексах, работать не будут.

. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области за минувшую неделю от COVID-19 скончались 28 человек. Увеличилось число госпитализированных: с 1396 человек (данные на 25 июня) до 1691.

- У 1167 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 524 – типичная клиника болезни, - сообщает оперштаб региона.

Выросло и количество зараженных: за 7 дней – плюс 894 человек. Вылечился за неделю 417 пациент.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 23199;

Рыбинск – 4018;

Ростовский МР - 2378;

г.о. Переславль-Залесский - 2541;

Тутаевский МР -1523;

Ярославский МР - 1606;

Угличский МР - 1735;

Борисоглебский МР - 1105;

Некрасовский МР -1151;

Гаврилов-Ямский МР – 870;

Пошехонский МР - 674;

Рыбинский МР - 558;

Даниловский МР - 529;

Мышкинский МР - 420;

Большесельский МР - 372;

Некоузский МР - 567;

Любимский МР - 338;

Первомайский МР - 336;

Брейтовский МР – 205.