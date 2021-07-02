Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 июля 2021 года: за сутки умерли четыре человека, 149 заболели

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 44 125 (+149)
Всего заражений в России: 5 561 360 (+23 218)
Умерли в Ярославской области: 714 человек (+4)
Умерли в России: 136 565 (+679)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 50-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в различных торговых комплексах, работать не будут.
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Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области за минувшую неделю от COVID-19 скончались 28 человек. Увеличилось число госпитализированных: с 1396 человек (данные на 25 июня) до 1691.
- У 1167 пациентов коронавирусная инфекция подтверждена, у 524 – типичная клиника болезни, - сообщает оперштаб региона.
Выросло и количество зараженных: за 7 дней – плюс 894 человек. Вылечился за неделю 417 пациент.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 23199;
Рыбинск – 4018;
Ростовский МР - 2378;
г.о. Переславль-Залесский - 2541;
Тутаевский МР -1523;
Ярославский МР - 1606;
Угличский МР - 1735;
Борисоглебский МР - 1105;
Некрасовский МР -1151;
Гаврилов-Ямский МР – 870;
Пошехонский МР - 674;
Рыбинский МР - 558;
Даниловский МР - 529;
Мышкинский МР - 420;
Большесельский МР - 372;
Некоузский МР - 567;
Любимский МР - 338;
Первомайский МР - 336;
Брейтовский МР – 205.