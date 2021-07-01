Новые коронавирусные ограничения в Ивановской области: что нельзя с 1 июля?

Новые коронавирусные ограничения в Ивановской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 июля в Ивановской области начали действовать новые коронавирусные ограничения. В губернаторский указ о введении режима повышенной готовности в регионе уже внесены изменения.

Досуг

С 1 июля в Ивановской области все программы в театрах, филармонии, цирке и других досуговых и развлекательных заведениях могут проходить только при соблюдении трех требований:

- соответствие регламенту безопасности,

- численность участников не более 200 человек,

- отрицательный результат теста на антиген коронавируса у участников и зрителей (тест должен проводиться в день мероприятия).

Образование

Приемная компания в вузы и колледжи Ивановской области будет проходить в дистанционном формате. Работать с абитуриентами в очном режиме смогут только те сотрудники, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Туризм

Туристические автобусы из других регионов могут останавливаться в Ивановской области только если все туристы прошли полный курс вакцинации или имеют справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года.

Организатор тура за сутки до въезда группы в регион должен направить на электронную почту may-visit@ivanovoobl.ru отсканированную копию документа, оформленного на бланке организации с подписью руководителя, с информацией о марке и государственном номере транспортного средства, дате въезда, общей численности группы с указанием количества лиц, прошедших вакцинацию и имеющих антитела. Оригинал этого документа должен быть у руководителя группы.

Те же правила действуют и для автобусных шоп-туров. Информацию об участниках группы (с указанием количества вакцинированных и имеющих антитела к вирусу лиц), дате въезда, номере и марке автобуса не позднее чем за сутки до прибытия в регион необходимо направить на электронную почту shop-tour@ivreg.ru. Оригинал документа руководитель или сопровождающий группы должен предъявить ответственному лицу за соблюдение правил эпидбезопасности в торговом центре или по требованию контролирующих органов.

Тестирование на COVID-19

Сотрудникам предприятий и организаций, которые прошли первый этап вакцинации до 15 июля, не нужно проходить тестирование раз в четыре дня. Ранее исключение составляли только те, кто прошел полный курс вакцинации или переболел вирусом и имеет антитела. Напомним, регулярное тестирование сотрудников должны будут проводить организации и предприятия сфер, где есть постоянный контакт с людьми. С 1 июля это правило коснется гостиничного бизнеса и санаторно-курортных организаций. С 15 июля регулярно делать тесты должны сотрудники сфер пассажирского транспорта, автозаправочных станций, общественного питания, компаний, которые предоставляют услуги в сфере туризма и розничной торговли. Тестирование положено и работникам других сфер, где менее 60% сотрудников, осуществляющих служебные обязанности с личным присутствием на рабочем месте, прошли вакцинацию или имеют антитела к инфекции.

Заселение в гостиницы и санатории

В гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санатории теперь можно заселиться только при наличии отрицательного ПЦР-теста, взятого не ранее, чем за три дня до въезда, и медицинского документа о наличии антител. Чтобы пройти программы медицинской реабилитации о оздоровления нужны справки или выписка из истории болезни о перенесенном коронавирусе.

Если одного из этих документов нет, придется пройти экспресс-тест, но уже платно.