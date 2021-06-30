35-летнего жителя Саратова обвиняют в совращении девочек из Костромы

Школьницам, когда они попали в поле зрения извращенца, было от 9 до 14 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний мужчина из Саратова обвиняется в тяжких преступлениях, связанных с совершением развратных действий в отношении детей. Поле зрения извращенца попали пять девочек, некоторым на тот момент было всего 9 лет.

По данным следствия, в конце 2016 года мужчина в социальной сети познакомился с 9-летний девочкой из Костромы. Он разговаривал с ребенком на сексуальные темы, а потом уговорил школьницу прислать ему фото, где она позирует в обнаженном виде.

- Указанные действия обвиняемого повлекли развитие у потерпевшей психического расстройства в форме смешанного тревожного и депрессивного расстройства, причинившего тяжкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Следующими жертвами жителя Саратова стали девочки из Бурятии, Крыма и Тюменской области. Всех их он находил в социальных сетях. Каждой их них на тот момент не было еще и 10 лет, о чем обвиняемый прекрасно знал. Каким-то образом всех их он уговорил прислать ему интимные фото.

Чтобы получить новые снимки, саратовец, считает следствие, начала шантажировать юную костромичку. Он отправил ей ранее присланную фотографию и угрожал, что разошлет снимок по знакомым в соцсетях.

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения. Приговор саратовцу, несмотря на широкую географию инкриминируемых ему преступлений, вынесут в Костроме.