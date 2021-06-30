Ярославские юнармейцы сразились за Кубок Героев

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25 июня на территории спортгородка училища ПВО на набережной реки Которосль

прошел первый этап соревнований на «Кубок Героев Ярославля» по военно-прикладным видам спорта. В преодолении «Полосы препятствий» и метании гранаты соревновались 14 команд юнармейских отрядов Ярославской области.

Соревнования прошли в упорной борьбе и по итоговому протоколу победителями и призерами стали: в старшей возрастной группе 1 место заняла команда ВПК «Шторм» п.Борисоглебский, 2 место досталось команде юнармейцев ЯВВУ ПВО г. Ярославля, а 3 место – у команды «Патриот» п. Ярославка. В младшей возрастной группе команды расположились так: 1 место – ВСПК «Витязь» (г. Ростов), 2 место – «Патриот» (п.Ярославка) и 3 место – «Разведчик» (Гаврилов-Ям).

Кубки, медали и дипломы юнармейцам вручили военный комиссар Кировского района г.Ярославля гвардии подполковник А.В. Черницын, председатель организации ветеранов чеченской войны «Защитник» – Тарас Сидорин, начальник штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ярославской области Николай Чупин.

- Соревнования «Кубок Героев Ярославля» – это ряд мероприятий, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодёжной среде, формирования и развития личности гражданина – патриота Родины! И здесь все по-настоящему: слезы радости, слезы поражения!! – рассказал Тарас Сидорин. – Мы от всей души благодарим наших партнеров: Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, ЯВВУ ПВО и региональное отделения военной полиции МО РФ за оказанную помощь в проведении соревнований.